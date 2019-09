Valdés se reunió con intendentes de cara a octubre y con la gestión en la agenda

El gobernador Gustavo Valdés recibió a intendentes de Encuentro por Corrientes (ECO) en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno. Allí analizaron acciones vinculadas con la gestión, entre ellas, obras, salud y desarrollo social. También fue un tema de conversación la coordinación del tramo final de la campaña, de cara a octubre.

“Tratamos varios temas de gestión. Cada uno de los municipios planteó sus necesidades, y el Gobierno Provincial, los avances en las acciones”, dijo a El Litoral el intendente de La Cruz, Luis Calomarde. En la ocasión se trazó un mapa de las demandas de las Comunas e inversiones de la Provincia. Tampoco escapó de la agenda la articulación con los dirigentes territoriales, de cara a las elecciones nacionales del 27 de octubre para reforzar el apoyo al presidente Mauricio Macri.

Del cónclave, encabezado por el Gobernador, participaron los y las intendentes de ECO, de signo radical y socios. Además, estuvieron presentes los ministros de Obras Públicas, Claudio Polich; de Desarrollo Social, Adán Gaya; y de Salud, Ricardo Cardozo. Según explicaron algunos jefes comunales, el encuentro, además, dio continuidad a una serie de reuniones que trazó como política de gestión el mandatario provincial. No es la primera vez que Valdés recibe intendentes para discutir sus demandas.

“Los Municipios plantean pedidos vinculados con viviendas, obras pendientes, inversiones. Se ven las distintas opciones”, dijo Calomarde en contacto con El Litoral. En el caso de La Cruz, se avanzó con la construcción de 10 unidades habitacionales con fondos provinciales para el traslado de familias ribereñas. La Comuna se compromete con la inversión en terrenos y cloacas.

“La vivienda es un tema que ocupa al Gobernador. Realizamos avances con obras financiadas por el Gobierno nacional”, señaló el jefe comunal. Vale recordar que la Provincia firmó acuerdo con 36 jefes comunales de pequeños municipios para la construcción de viviendas sociales.

A través de este programa de vivienda con municipios pequeños se construirán 390 unidades habitacionales en la provincia. Iniciaron 100, y próximamente, comenzarán a ejecutarse otras 100, según informaron a El Litoral desde Invico. Por otra parte, mediante el Plan Nacional de Viviendas, están en ejecución unas 925 unidades habitacionales. Días atrás se entregaron 50 soluciones en Bella Vista.

“Nos informaron que están analizando ampliar el programa de viviendas con municipios pequeños a municipios más grandes a partir del año que viene”, anticipó a El Litoral el intendente de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández.

El jefe comunal indicó se plantearon pedidos de refuerzo de stock de medicamentos, ya que en algunos municipios se observan faltantes. También, solicitudes de tendidos de líneas eléctricas por parte de la Dpec. En materia de obras, anunciaron para Virasoro la pavimentación de 15 cuadras.

Tampoco se descarta el lanzamiento de paquetes sociales que, oportunamente, anunciaría el Gobernador. Uno de ellos, vinculados con el plan alimentario.

“Hace solamente unos días, he firmado un convenio donde nosotros vamos a acceder a luminarias LED que, con recursos propios, no podíamos contar. Sin embargo, el Gobierno nacional nos da la posibilidad de brindar a cada uno de los yapeyuanos una mejor calidad de vida”, expresó la intendente de Yapeyú, Marisol Fagúndez.

Elecciones

“Estamos coordinando acciones a futuro, más allá de que cada uno de los municipios, desde las Paso, venimos trabajando para las próximas elecciones, siempre apostando fuerte a este Gobierno porque sabemos que es el mejor camino para nuestra Argentina”, manifestó la jefa comunal.

“El adelanto que tuvimos en Yapeyú no lo hemos tenido durante los últimos 12 años. Este Gobierno se acordó de los yapeyuanos. Son parte de la Argentina. Hoy podemos contar con obras finalizadas y que se están ejecutando a través del Gobierno nacional”, brindó como ejemplo del acompañamiento nacional.

“Hay que ganar el 27 de octubre porque necesitamos que Corrientes siga creciendo porque sino volveremos atrás”, dijo Julián Zalazar, jefe comunal de Lomas de Vallejos. “Decían que este gobierno (nacional) iba a sacar los planes sociales, no los sacó y ha mejorado la ayuda social”, manifestó el intendente tras la reunión en Casa de Gobierno.

“Necesitamos seguir votando a este modelo de país. No vamos a volver a la corrupción, al narcotráfico”, enfatizó Zalazar. “Nos robaban hasta bolsones, y eso tenía que estar en el plato de la gente, que hoy la está pasando mal. No podemos votar al gobierno anterior que vació los bolsillos del país”, sostuvo.

“Hablamos sobre la organización de los municipios de cara a las elecciones, con pedidos de redoblar esfuerzos para permitir al gobierno tener dos diputados nacionales y alcanzar los cuatro diputados”, indicó Fernández. Se avanza con una campaña territorial.