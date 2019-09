Comercio acordó el pago del bono de $5.000 en un máximo de 5 cuotas

Las cámaras empresarias de Comercio acordó este jueves con el gremio el pago de la asignación no remunerativa de $5.000 en un máximo de hasta cinco cuotas de $1.000. Así lo dieron a conocer ayer por la tarde desde el sector.

Las partes se comprometieron a realizar el pago del bono de $5.000 en hasta cinco cuotas consecutivas de $1.000 cada una. La primera llegará con el salario del mes de septiembre, mientras que la quinta y última se abonará con el sueldo de enero de 2020.

Por otro lado, resolvieron que aquel empleador que lo considere podrá “abonar la asignación no remunerativa en un pago único durante el mes de octubre”.

Fue luego de una reunión en la cual participaron referentes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Unión De Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) junto con representantes de la Federación Argentina de Empleados de Comercios y Servicios (Faecys).

La asignación no remunerativa fue catalogada por parte del Gobierno como de carácter obligatorio para todos los trabajadores del sector privado.