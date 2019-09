Misa, mensaje especial de Stanovnik y acordes musicales en el festejo patronal sancosmeño

San Cosme y San Damián son los santos patronos de la comuna sancosmeña. En su honor, en la noche del último miércoles, un número considerable de feligreses se congregaron frente a la iglesia para ser partícipes del tradicional saludo que se concretó finalmente a la hora cero. Mientras que ayer durante la jornada se desarrollaron las actividades centrales.

Según pudo saber este medio gráfico a las 11 se desarrolló la misa. En tanto, el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik envió un mensaje especial a la feligresía local. “Dado que no puedo estar con ustedes para celebrar a los santos patronos de esa querida comunidad parroquial por razones de salud, deseo acercarme con estas palabras de afecto para desearles abundantes gracias del cielo con ocasión de la novena y fiesta patronal”, aseveró en el inicio de su escrito.

Tras lo cual continuó: “San Cosme y San Damián son mártires de la fe cristiana. Ellos sellaron con sangre su amistad con Jesús. ¿Qué nos dice eso hoy a nosotros? ¿Hay algún mensaje en ellos que nos pueda servir para vivir mejor el día a día? ¿O todo queda en una mera recordación, que mañana se olvida, hasta que el año dé vuelta y la repliquemos de nuevo? Que estos dos santos nos ayuden a que eso no suceda”.

En este contexto, en otro párrafo señaló que “también nosotros, como San Cosme, fuimos bautizados y, también como él, llamados a una misión. Nos hará bien preguntarnos cuál es mi misión como bautizado y cómo la estoy llevando a cabo en mi matrimonio y mi familia; en el trabajo y en la calle; en la función pública y en las instituciones que velan por el bien común; y cómo estoy cumpliendo con mi compromiso de bautizado en la comunidad cristiana a la que pertenezco”. Luego, ya en tramo final de su mensaje, destacó que “esta manera cristiana de vivir exige estar dispuesto al sacrificio de uno mismo, porque si no, la alternativa que queda es sacrificar a los demás a favor de uno mismo. Ruego con ustedes a los Santos Cosme y Damián para que nos protejan de todos los males, y nos entusiasmen a vivir con alegría y entrega la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno.

También como parte de los festejos, ayer a la tarde se realizó la tradicional procesión y al cierre de esta edición comenzaba un festival en el que estaba prevista la actuación de varios grupos musicales.