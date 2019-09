Valdés: “Estamos dispuestos a poner el lomo para ganar las elecciones en el país”

El gobernador Gustavo Valdés encabezó ayer un acto de campaña en Goya, donde pidió “buscar voto a voto” el apoyo a Mauricio Macri el próximo 27 de octubre.

El mandatario provincial sostuvo así la necesidad de reelegir al Presidente de la Nación, “porque los correntinos históricamente siempre defendimos el federalismo” y se mostró “sin miedo” para conducir este proceso electoral, asegurando que “no voy a perder la libertad de mi provincia”.

Pasado el mediodía, tras las actividades oficiales concretados con el intendente Ignacio Osella, el Gobernador arengó: “En esta elección que viene quiero que sumemos 15 puntos más para que ganemos. Podemos cambiar el rumbo de los resultados y lo vamos a hacer juntos, por eso estamos hoy acá, porque estamos dispuestos a poner el lomo para ganar las elecciones en la Argentina”.

El mandatario provincial sostuvo que “no tenemos que estar dispuestos a perder nunca nuestros principios, por eso nos juntamos en Corrientes, radicales y peronistas, liberales y autonomistas, con ELI, Partido Popular y tantos otros partidos políticos que componen nuestro espacio, por el objetivo de crecer como correntinos, porque si no vamos juntos, con una dirigencia política que marche de la mano hacia los objetivos comunes, nunca se sale del pozo”.

Luego aclaró: “Yo lo apoyo a Macri porque los correntinos históricamente siempre defendimos el federalismo y hoy tenemos un Presidente que nos devolvió el federalismo, pasando del 27 al 45 por ciento la distribución de los recursos federales”.

Valdés también cuestionó la visita del candidato a presidente Alberto Fernández al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por la Justicia brasileña y entendió que ello fue una actitud empática, dado que ex funcionarios kirchneristas “hoy están siendo juzgados de igual manera, porque se robaron a la Argentina”.

En este contexto, sostuvo que “no es lo mismo ser honestos que no serlo y nosotros vimos cómo revoleaban esos bolsos de López, cómo contaban plata en la Rosadita, la causa de los cuadernos y la Justicia federal tiene que juzgarlos para que los corruptos vayan presos”.

“Yo, como gobernador de Corrientes, lo puedo decir sin miedo, porque aquellos que tienen miedo pierden la libertad y yo no voy a perder la libertad de mi provincia”, fustigó Valdés,

“El domingo, voto a voto, convenciendo, hablando con los vecinos y la familia, porque la transformación de un país no se hace sin esfuerzo y nosotros lo estamos haciendo”, agregó.

“La convicción y fortaleza son virtudes de Encuentro por Corrientes, salgamos con eso y ganemos las elecciones del 27 de octubre”, concluyó el Gobernador.

Igualdad de oportunidades

“Es un acto de justicia e igualdad la inauguración de esta escuela en el campo. No hay nada más importante que la educación, sobre todo en las zonas más postergadas”, dijo Valdés al inaugurar obras en Goya. Posteriormente, el titular del Ejecutivo provincial afirmó que “estamos transitando un país federal y basta recordar que años anteriores, el centralismo de Buenos Aires se quedaba con todos los recursos”, algo que, para el Gobernador, con el actual Gobierno nacional cambió: “hoy Corrientes tiene más recursos que nos permiten no solo hacer este tipo de obras, sino también aumentar el sueldo de los docentes y de los trabajadores del estado para tener una mejor provincia. En poder ayudar a los productores rurales, hacer caminos que también van a la salud y a la educación”.

“Sigamos trabajando juntos por esta maravillosa educación, este es el camino: el de la paz social, la armonía y el desarrollo”, subrayó Valdés.