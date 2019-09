Gobernador Virasoro: amplifican reclamo para que un femicida regrese a la cárcel

Vecinos y familiares se congregarán hoy, a partir de las 17, en la plaza Libertad de Gobernador Virasoro para hacer oír al unísono el reclamo de justicia para que el femicida de Perla Maricel Zelaya Araujo regrese a la cárcel.

Fuentes vinculadas con la familia de la víctima confirmaron a El Litoral que “queremos que regrese a la cárcel. No puede ser que esté hace una semana en la casa de su mamá porque dice tener alguna enfermedad”, plantearon.

“Queremos que la Justicia revea lo que hizo -le otorgó la prisión domiciliaria- y que esté en la cárcel, donde debe estar”, enfatizaron.

El aberrante caso sucedió el pasado 5 de marzo.

Perla Maricel Zelaya Araujo (43) fue asesinada por su ex pareja, Osvaldo Fortunato Silva (38), tras lo cual el sujeto se quiso matar de un disparo en el pecho con el mismo revólver con que le arrebató la vida a ella, pero sobrevivió y actualmente enfrenta un proceso judicial.

Todo indicaría que podría recibir una pena de prisión perpetua.

Hija

Guadalupe Gauto recuerda a su mamá en todo momento, pero con más énfasis el 5 de cada mes.

“Este hombre entró a mi casa con la excusa de devolverle un televisor que ella le había regalado. Entró armado con un revólver y un cuchillo. Mi mamá no pensó hasta dónde podría llegar la maldad de un hombre que decía amarla hace meses atrás. Ella intentó escapar de esa relación tormentosa que la mantuvo sometida durante mucho tiempo. De hecho, pensó que se había liberado al fin de él. Pero este hombre la vivía hostigando, aun habiendo terminado la relación. La vigilaba, la seguía”, contó Al diario posadeño El Territorio.

Y continuó: “Lastimosamente, fue mi vecino desde antes de empezar una relación con mi madre. Podía ver todos sus movimientos, cuando entraba, cuando salía. Cuando pensábamos que había desaparecido de nuestras vidas, la mató, así, sin más, sin pensar en su vida, en su familia, en nada, por puro odio, celos, por no aceptar su felicidad, su tranquilidad, su nueva vida sin soportar el infierno que con él vivía. Así fue que un día me quedé sin mamá, así como también se quedaron sin madres, tías, amigas, hermanas, primas y abuelas un montón de otras personas”, remarcó.

“Este hombre está en manos de la Justicia. Mi familia y yo respetamos los tiempos de la ley mientras que ésta sea racional. Probablemente ese día sea una pesadilla que esté en mi cabeza para siempre, pero cuando todo esté en condiciones viables para que se haga justicia, voy a encontrar la paz que tanto necesito y también mi familia, para consolar nuestro dolor”, resumió.

Perimetral

Guadalupe recordó que “mi mamá lo denunció el primer momento en que la atacó y fue cuando terminó su relación. El la había ahorcado, ella lo denunció. La perimetral nunca llegó. Nada. Y están los que culpan a mi madre de haberlo provocado para que la mate. Qué delirio pensar que una víctima tiene la culpa, ¿no? ¡Vamos a tener justicia, ma!”.

Libre

Algo que generó enorme indignación en el seno familiar y en la comunidad en general es que hace poco más de una semana le concedieron el beneficio de la prisión domiciliaria.

“Dicen que está enfermo, que se hace encima (sin control de esfínteres) y que en la cárcel los otros reclusos firmaron un petitorio para que lo saquen porque ‘no son niñeros’, entonces judicialmente decidieron mandarlo a su casa, donde está llevando una vida normal al cuidado de su madre y sin ningún tipo de custodia”, criticó la joven.

“Me parece demasiado injusto habiendo matado a mi mamá e intentado hacer lo mismo con mi hermana. El quería hacerla sufrir a ella y su intención era matarnos a nosotras, lo confesó antes de pegarse el tiro en el pecho ese mismo día. Hace poco hablé con el fiscal (de Instrucción de Santo Tomé, Facundo Cabral) y me comentó que estaba el pedido de la domiciliaria pero se iba a oponer, aunque ahora la jueza (Sara) Durand le concedió el beneficio”, lamentó.