Playas: los bañistas deberán alquilar las sombrillas y silletas

A pocos días para la habilitación de las playas Arazaty I y II, Islas Malvinas I y II, y Molina Punta, desde la Comuna informaron que los bañistas contarán con nuevos servicios y variadas propuestas, pero deberán alquilar las silletas y sombrillas en los paradores, aunque no descartan sumar estos elementos con el correr de las semanas.

Además, advierten sobre la peligrosidad de ingresar en zonas no habilitadas y piden respetar los boyados y directivas del personal a cargo.

Ante la inminente apertura de los balnearios municipales, El Litoral consultó sobre los servicios que se dispondrá para los vecinos y turistas al director de Playas y Balnearios, Juan Xifra, quien indicó que “este año vamos a volver a contar con las sillas anfibias gratuitas, para que la gente que usa silla de ruedas pueda acceder al río. Los paradores van a brindar un servicio más completo, dejando de ser kiosco para ofrecer a la gente menús para almorzar y cenar, con lo que se otorga un valor agregado a la playa, generando al mismo tiempo más puestos de trabajo”.

Mientras que en lo que respecta al servicio de sombrillas y silletas que se brindaba en las playas, dijo que “hasta el momento no contaremos con esta posibilidad, pero no quiere decir que más adelante se implemente, pero los paradores contarán con estos elementos para que los vecinos puedan alquilarlos”.

Se debe recordar que este servicio de préstamo de silletas y sombrillas se brindaba en los balnearios de costanera Sur, pero con el transcurso de las temporadas muchas de ellas se rompieron y otras no fueron devueltas a los puestos de préstamo.

En este contexto, Xifra dijo que “vamos a tener 7 meses de playa y hasta el 30 de abril iremos implementando algunas mejoras a todo el servicio de playa, que también ofrece muchas propuestas recreativas y deportivas en forma gratuitas. Habilitaremos cancha de beach voley y cancha de fútbol. Se darán clases de zumba, reguetón y mambo. También contaremos con diferentes tipos de espectáculos a lo largo de toda la temporada de verano”, describió el funcionario municipal.

Obras

En diálogo con El Litoral, Xifra también se refirió a las mejoras que se realizaron en los cinco balnearios municipales. “La Municipalidad ha puesto en valor los predios, se han mejorado y construido bajadas nuevas para las personas que tienen alguna discapacidad, y se refaccionaron los baños. En Molina Punta se han pavimentado y enripiado algunos de los sectores de ingreso y se han hecho trabajos de desagües pluviales”.

Y prosiguió: “Además, se colocaron luces led en todas las playas, reforzándose todo el sistema de seguridad que también se implementará con la colaboración del personal de Guardia Urbana y la Policía Turística. También vamos a contar con un puesto de salud a fin de que se pueda intervenir rápidamente en caso de ser necesario”.

Habilitación

En cuanto a las zonas no habilitadas, Xifra recalcó que “la gente debe entender que no pueden ingresar al río hasta que no estén habilitados los balnearios. Además, deben respetar el boyado y no ingresar en las zonas que están prohibidas”. “Se van a habilitar todas las playas pero con boyado acotado, pedimos que sean responsables, ya hemos tenido varios rescates en zonas no habilitadas y que se conocen que son peligrosas, como el sector bajo el puente, donde hay remolimos y donde los guardavidas ya han rescatado a dos personas”.

“Los guardavidas están muy preparados y van a comenzar a trabajar desde el 1 de octubre, a pesar de que las playas se inauguren uno o dos días después, pero entre todos seamos cautos, respetemos el boyado y al personal que está para cuidarlo, a fin de tener un verano plenamente feliz para todos”, concluyó Xifra.