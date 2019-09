Anunciaron eliminación del IVA para comercios chicos, pero sigue la incertidumbre

El Gobierno nacional amplió la medida de reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 0% para 13 productos de la canasta alimentaria, a “los canales de comercialización o distribución mayorista o minorista”. De esta manera, se busca alcanzar también a quienes realicen ventas al por menor en minimercados, incluyendo mercaditos, autoservicios y establecimientos similares que vendan carnes, verduras y demás productos alimenticios en forma conjunta.

A diferencia de los Precios Cuidados y Precios Esenciales, el control de esta medida corre por cuenta de la Afip, pero hasta el momento, desde dicho organismo no se han expedido al respecto. En principio se pensó que el trabajo recaería sobre la Subsecretaría de Comercio, pero fueron descartados en todas las provincias.

“Al igual que para la quita del IVA en hipermercados, no tendremos injerencia en el control de los comercios chicos”, adelantó a El Litoral el director de Defensa del Consumidor, Orlando Seniquiel.

Además, desde algunas tiendas barriales habían adelantado a este medio que no sabrían cómo aplicar la eliminación del impuesto, teniendo en cuenta que cada proveedor maneja diferentes montos.