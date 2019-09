Sube: denuncian cobro de plus y la Comuna amplía intervención

Debido a los reclamos acerca del cobro de plus por la recarga del saldo del Sistema Unico de Boleto Electrónico (Sube) en algunos comercios habilitados, desde la Comuna informaron a El Litoral que ante las denuncias que reciben en la línea gratuita y la App Store de la Municipalidad, concurren al local, corroboran la veracidad de la denuncia y elaboran un informe dirigido a Nación sobre la situación, a fin de que los mismos resuelvan el inconveniente, ya que es un sistema nacional y trasciende el ámbito de aplicación local.

Ademas, desde la Comuna instan a los vecinos a denunciar los casos y a concurrir a los lugares donde no se cobra plus, a fin de desalentar este tipo de operaciones que no corresponden con el servicio acordado.

Luego de la implementación de la Sube, el problema de los cobros de plus por la operatoria de recarga de saldos se convirtió en uno de los reclamos crónicos del servicio de colectivos, sumado a los pocos comercios que realizan la transacción y la disponibilidad de saldos durante los fines de semanas. Ante una denuncia sobre este tipo de accionar, que se viralizó en los últimas horas en las redes sociales, El Litoral consultó al secretario de Transporte de la Comuna Jorge Sladek, quien dijo que “nosotros concurrimos a todos los locales y elevamos un informe a Nación cuando detectamos irregularidades”.

“Los usuarios denuncian los casos en la línea gratuita de de la Comuna 0800-555-6864 y por la App Store de la Municipalidad y nosotros intervenimos elevando todos los informes necesarios a fin de que Nación evalúe el punto de recarga y lo reemplace por otro ya que escapa a nuestro ámbito de aplicación”, detalló Sladek.

En cuanto a los porcentajes de ganancia que podrían obtener los comerciantes al realizar la operación de carga, el funcionario comunal aclaró que “esto es un servicio, es un servicio ‘gancho’ al igual que el cigarrillo que le sirve al dueño del local a que los clientes concurran a cargar su tarjeta y también adquieran otros productos”.

“El trato es sencillo al momento de sumarse, es lo que nos informan desde Nación, que también habilita una línea de contacto para denunciar este tipo de casos”, señaló el secretario de Transporte del Municipio.

Habilitación

En este contexto, vale destacar que la Comuna también solicitó que se habilite un punto de recarga en el palacio municipal a fin de brindar el servicio a los usuarios y aportar trasparencia al sistema de recargas.

También se debe recordar que en la ciudad, la implementación del sistema Sube se canalizó por dos vías, por un lado estaban los locales que eran dependientes de la Comuna y por el otro, parte de la operatoria se implementó mediante una empresa local que tenía como premisa lograr que el sistema se implemente en todos los barrios, por lo que se encargaban de recorrer las calles y determinar los locales donde luego se colocarían las terminales. Sin embargo, con el paso de los meses y la implementación de todo el sistema en varias provincias, se comenzaron a generar demoras en la entrega de máquinas, por parte de Nación, y por lo cual fue decayendo el sistema de trabajo, no obstante el sistema se mantiene hasta ahora, informaron desde la firma local a El Litoral.

Cabe considerar que también desde la Comuna informaron que si la denuncia se realiza a través del 0800-777-7823, la operadora nacional del sistema se encarga directamente de multar al local y luego suspende el servicio por 72 horas. En varias ocasiones y puede llegar incluso a la baja total si continúan los incumplimientos por parte del comerciante.