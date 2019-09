Colectivos: trabajadores avanzarán con asamblea la semana entrante si no cumplen el pago de la escala nacional

Considerando los antecedentes de las medidas de fuerza que debieron realizar los trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en las últimas fechas de cobro de haberes, dado el incumplimiento empresarial en relación a los montos que debían abonar y que responden al convenio nacional, el sector de los trabajadores anticipó a El Litoral que si para las primeras horas del día lunes 7 de octubre los pagos no están completos, avanzarían con las asambleas, lo que implicaría la suspensión del servicio de colectivos.

Ademas, informaron que insisten en la reincorporación de los compañeros que fueron despedidos o que, por lo menos, los mismos sean indemnizados ya que el procedimiento de estado de crisis no está declarado por la Subsecretaría de Trabajo y no pueden fundamentar esta situación en esos conceptos.

Tras el último intento de asamblea que el sector de los trabajadores tenía planificado realizar a comienzo de semana si no percibían la primera cuota del bono extraordinario de $16.000, equivalente a $4.500 y los $2.000 acordados a nivel nacional, sumado al reclamo de incorporación de despedidos, un nuevo capítulo del servicio de colectivo, podría volver a escribirse el fin de semana. Desde el sector informaron a El Litoral que las empresas deben abonar los salarios de acuerdo a la escala nacional y dado que los antecedentes no son buenos, ya se encuentran en estado de alerta. Definieron que realizarán asambleas el lunes a la mañana, si en las primeras horas de esa jornada los depósitos no cumplen con lo establecido.

En cuanto a la situación de los compañeros despedidos, indicaron que “nosotros vamos a seguir peleando por ellos y en caso de no lograr que los reincorporen, por lo menos vamos a exigir que se pague una indemnización como corresponde, porque el estado de crisis no fue declarado y fue archivado en la Subsecretaría de Trabajo”.

Cabe recordar que los empresarios deberán abonar el sueldo del mes de octubre con un nuevo incremento del 20% lo que, de no cumplirse, podría recrudecer el conflicto entre los trabajadores y empresarios.