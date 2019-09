La familia de Vargas alista una denuncia por supuesto homicidio

n Jorge Daniel Vargas, de 39 años, es el delincuente abatido en un supuesto tiroteo con la Policía en el barrio San Martín de la capital correntina.

Para sus amigos que lo acompañaban en el automóvil Volkswagen Gol color negro, no existió ningún enfrentamiento.

Vargas estaba cumpliendo libertad condicional, tenía condena por homicidio y había sido liberado en febrero de este año.

La Policía afirmó que la División de Delitos Complejos venía investigando a la banda por la comisión de diferentes delitos y tenían la información de que darían un golpe por calle Madariaga.

Según pudo conocer El Litoral, los investigadores obtuvieron ese dato preciso a partir de un testigo.

Esa persona también declaró en el Juzgado de Instrucción Nº 4.

El abogado Jorge Barboza aclaró ayer que “la viuda del sujeto fallecido podría realizar una denuncia y se investigará la existencia o no de un supuesto homicidio”.

Esta semana se realizará la ronda de testimonios que serán incorporados a la causa. Entre ellos se encuentran los vecinos del barrio San Martín, algunos de ellos testigos presenciales del operativo policial, quienes ya habían adelantado en medios radiales que ellos no escucharon ningún intercambio de disparos.