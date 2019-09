El equipo Sub 23 de Batista goleó 5-0 a Bolivia

El seleccionado argentino Sub 23 de fútbol no tuvo piedad con su par de Bolivia y lo derrotó en forma contundente por 5-0, en amistoso jugado anoche en cancha de Banfield, ante casi 10.000 espectadores, que presenciaron el espectáculo con la entrega de un alimento no perecedero en la entrada del Florencio Sola.

El conjunto dirigido por Fernando Batista, que venía de conquistar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, no halló oposición en un rival en donde se estrenó como DT el venezolano César Farías, quien estará a cargo no sólo de este conjunto juvenil sino también del seleccionado mayor.

El delantero de River Plate, Julián Alvarez, abrió la cuenta a los 31 minutos de la primera mitad.

Y en el segundo período, apenas comenzado el juego, el enganche de Barracas Central, Fernando Valenzuela, metió un remate esquinado, junto al palo, para decretar el 2-0 parcial.

El ingresado atacante rosarino Ezequiel Ponce (ex Newell's), hoy en el Spartak Moscú de Rusia, convirtió los tres goles restantes, a los 23, 28 y 45 minutos del segundo tiempo.

De principio a fin, Argentina fue dominador de las acciones ante una Bolivia que -más allá de una saludable intención- se mostró liviana y carente de peso en los metros finales.

Con Valenzuela como eje del circuito futbolístico, el conjunto albiceleste recién pudo redondear la goleada cuando aparecieron los espacios.

El domingo, a partir de las 17.00, el equipo del “Bocha” Batista asumirá otra prueba preparatoria para el torneo clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (se jugará entre enero y febrero venidero en Colombia). El rival será el representativo colombiano y se jugará en el estadio “Diego Armando Maradona” de Argentinos Juniors, en La Paternal.