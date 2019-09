El entrenador Julio César Falcioni, en el inicio de su cuarto ciclo como técnico de Banfield, aseguró ayer que si regresó “es para pelear por cosas importantes” y con toda la intención de “recuperar al equipo” para salir de la incomoda situación del bajo promedio.

“Si estamos en Banfield es para pelear por cosas importantes y para eso necesitamos el apoyo de toda la gente y el acompañamiento de los directivos y ex directivos, porque todos juntos debemos sacar al equipo adelante”, sostuvo en la rueda de prensa.

Falcioni contó lo que le manifestó a los jugadores cuando fue presentado por la presidenta Lucía Barbuto en el primer entrenamiento que condujo hoy en el polideportivo de Luis Guillón: “A los que estaban jugando les advertí que no se durmieran y a los que no estaban jugando que pelearan por estar adentro, así provocamos una sana competencia y de ahí salimos todos favorecidos”, expresó.

Para todo Banfield, sin dudas se trata del retorno de un guerrero que a los 63 años pudo vencer al cáncer de laringe que lo afectó durante 2018.