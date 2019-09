Nadal va por su título 19 de Grand Slam ante el ruso Medvedev

El español Rafael Nadal, número dos del mundo, buscará este domingo su cuarto título en el US Open cuando enfrente en la final al ruso Daniil Medvedev, el tenista que más partidos ganó en lo que va del año. El match se disputará desde las 17 de nuestro país y será televisado por la señal de Espn.

Nadal, campeón de las ediciones 2010, 2013 y 2017 del Abierto de los Estados Unidos, podría llegar a su decimonovena corona en un torneo de Grand Slam, ya que también acumula un logro en Australia, doce en Roland Garros y dos en Wimbledon. El zurdo -ex Nº 1- ganó 18 títulos en 26 finales.

Para Medvedev, número 5 del mundo, se tratará de la primera final en un Grand Slam y la cuarta consecutiva en el año, después del Masters 1000 de Cincinnati, que le ganó al belga David Goffin; y del Masters 1000 Montreal y el ATP de Washington. Además, el ruso de 23 años alcanzó el triunfo número 50 de la temporada, algo que no logró ningún otro jugador del circuito.

En el único antecedente entre Nadal y Medvedev en el circuito ATP, la final del Masters 1000 de Canadá, el español se impuso 6-3 y 6-0.

En las semifinales en Flushing Meadows, Nadal venció al italiano Matteo Berrettini (24) por 7-6 (6), 6-4 y 6-1, en tanto que Medvedev superó al búlgaro Grigor Dimitrov (78) por 7-6 (5), 6-4 y 6-3 para convertirse en el primer ruso en alcanzar una final de Grand Slam desde que Marat Safin llegara a la definición de Australia 2005.

Nadal, de 33 años, tuvo un camino sin mayores dificultades para llegar a la final porque se le abrió el cuadro como para no tener que enfrentar a ningún jugador de los Top 10. El mejor preclasificado que enfrentó fue el argentino Diego Schwartzman, vigésimo cabeza de serie, en los cuartos de final. Encima, pudo descansar en la segunda ronda cuando el australiano Thanasi Kokkinakis se lesionó y no se presentó al encuentro.

Medvedev tampoco tuvo que enfrentar a jugadores Top 10 en la parte alta del cuadro, aunque eliminó en los cuartos de final al suizo Stan Wawrinka, ex campeón del US Open, que dejó atrás al gran favorito y defensor del título, el serbio Novak Djokovic (se retiró lesionado en el tercer set).

El suizo Roger Federer, Nº 3 del mundo, quedó eliminado en los cuartos de final contra el búlgaro Dimitrov.