Por su vasta trayectoria sociocultural, Gladys Acevedo recibirá doble galardón

La escritora y artista goyana Gladys Acevedo recibirá nuevas distinciones por su constante labor para promover la cultura, no sólo a través de su pluma, sino también con proyectos como “Los museos vamos”.

En esta oportunidad, recibirá los premios Madre Teresa de Calcuta y Award The Best, en una ceremonia que se realizará en la Cámara de Diputados de la Nación.

“Word Federation For Ladies Grand Masters” nominaron a la autora de las novelas “Curuzú; La rebelión de los infieles” y “Las tres muertes de Camila”, para recibir doble galardón en el Encuentro Internacional de Hombres y Mujeres Líderes, que se desarrollará el martes 17 en el salón anexo de la Cámara baja de la Nación.

En este contexto, Acevedo recibirá el premio Madre Teresa de Calcuta en reconocimiento “a su destacada labor solidaria a favor de los más necesitados, siendo un vínculo de amor, unión y paz entre los hombres de buena voluntad”, expresaron desde la entidad que la distinguirá.

Al respecto, Acevedo contó a El Litoral que el reconocimiento responde al trabajo que está realizando como el equipo que desarrolla el programa “Los museos vamos” y que consiste, precisamente, en exhibir parte de los patrimonios locales en escuelas rurales de distintas provinciales, como Corrientes, Jujuy, Salta, entre otras.

Esta iniciativa contempla la creación de bibliotecas. “Por ejemplo, en colegios de los parajes de San Isidro, Santa Rosa, San Gregorio, como así también en el Hogar de Ancianos y la comisaría de Goya, creamos bibliotecas”, precisó Acevedo en diálogo con El Litoral.

La otra distinción a la escritora goyana se denomina Award The Best y es un homenaje a “su destacada trayectoria y contribución al esplendor de las artes y las letras. Distinguiéndose por sus creaciones en el dominio artístico-literario”, subrayaron desde “Word Federation For Ladies Grand Masters”.

Precisamente dos novelas de Acevedo, “Curuzú” y “Las tres muertes de Camila”, ahora están siendo traducidas al idioma bengalí y “serán presentadas en la Feria del Libro de Calcuta (India) que se hará en el 2020”, adelantó la escritora goyana.