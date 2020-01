Vías Navegables: designan al jefe de distrito de la delegación Paraná Superior

Los trabajadores de Vías Navegables celebraron ayer la designación de Rito Sixto Escalante como nuevo jefe de distrito de la Delegación Paraná Superior, cuya sede está en Corrientes Capital.

“Compañeros, paisanos hoy se logró algo histórico: por primera vez los trabajadores autoconvocados y por unanimidad propusimos a uno de nuestros pares como jefe de distrito. Por primera vez no fue a dedo de un grupo político o gremial. Ni por la palabra de los porteños. Pero no olvidemos que esto es producto de la lucha de estos años. Con fortaleza y dignidad y con el apoyo de toda la comunidad correntina lo logramos. Gracias a todos por hacer posible este pequeño y gigante logro, para la reactivación de Vías Navegables”, comunicaron los trabajadores a El Litoral a través de una misiva.

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, ya había confirmado que “se avanzará en un relevamiento de todo Vías Navegables”, con la intención de reactivar el área.

Sin embargo, el funcionario nacional aclaró que “se requiere una gran inversión, ya que Vías Navegables no está en condiciones óptimas. Se debe invertir, el Estado no está en condiciones, pero buscará la manera de hacerlo”.

El ministro aseguró que “el área es muy importante y que se contemplará a los trabajadores”.

Meoni debe designar a los funcionarios que deberán estudiar a fondo todo el área.

Quien más veces sonó en el ambiente para Puertos y Vías Navegables, y que cumple con este perfil massista, es el ex intendente interino de Bahía Blanca, Gustavo Bevilacqua.

De profesión escribano, Bevilacqua tiene chances de llegar a la Subsecretaría por su condición de diputado nacional del Frente Renovador. Sin ser un hombre de la actividad, proviene de una localidad donde el puerto es el motor indiscutido de la economía regional.

Queda como incógnita la vocación histórica de las provincias litoraleñas de tener un hombre en la Subsecretaría.

Desde que se dio el cambio de gestión nacional, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables se encuentra acéfala. Los trabajadores cesanteados de la delegación Paraná Superior de la Dirección Nacional de Vías Navegables, con asiento en la ciudad de Corriente, esperan que la designación se dé en el corto plazo y conocer finalmente cuál será la política respecto a esta repartición que fue “desmantelada” por la anterior administración.

Observan algunos indicios prometedores. Uno de ellos tiene que ver con un decreto que aprueba un organigrama de aplicación de la administración nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría. Una norma que, según consideran, deroga el decreto 174 (del gobierno de Macri) que establecía el cierre administrativo de la repartición.