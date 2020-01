Volvieron a robar en escuelas y directivos piden más controles

“Sentimos mucha impotencia, no sabemos qué hacer. Necesitamos una guardia policial permanente porque no es suficiente tener patrullaje constante”. Esas fueron las palabras con las que la directora de la escuela Nº 353 Felix María Gómez, Silvia Zabala, describió su reacción ante lo que fue el tercer robo que sufre el establecimiento en los últimos 15 días, y con las que reiteró el pedido de mayor seguridad en el colegio que conduce.

Es que en los últimos días, tanto esta escuela como la Nº 345 Capitán Granaderos, fueron víctimas de actos vandálicos que incluyeron destrozos y el robo de algunos elementos. Se trata de hechos comunes durante la época de vacaciones de verano, ya que las instituciones se encuentran en receso y sin gente. La ausencia del movimiento normal es aprovechado para ingresar a los edificios, pese a que existe un plan de patrullajes de la Policía que el Gobierno provincial activa para custodiar las zonas más vulnerables en este aspecto.

En el caso de la escuela Nº 345, ubicada en el barrio Laguna Seca, personas aún no identificadas ingresaron por un portón trasero, forzaron puertas y armarios, y se llevaron una consola de sonido, un parlante y un micrófono. “La vicedirectora recibió un llamado de que un ventilador estaba prendido, fue hasta el colegio y se encontró con el portón abierto”, contó la directora Delia Salazar, y detalló que los intrusos “violentaron la biblioteca” para llevarse los objetos.

“Ya realizamos la denuncia correspondiente y nos preocupa porque ahora que no hay actividades la escuela es blanco de robos”, agregó la directiva.

Por su parte, en la escuela Nº 353, cercana al anfiteatro Cocomarola, se llevaron al menos 6 ventiladores que habían sido adquiridos recientemente. “Es el tercer robo que sufrimos en 15 días”, informó la directora Zabala. “Sentimos mucha impotencia, no sabemos qué hacer. Necesitamos una guardia policial permanente porque no es suficiente tener patrullaje constante”, fustigó.

Controles

Justamente, el patrullaje de la Policía es una de las acciones instruidas desde el Ministerio de Seguridad hacia las comisarías de la ciudad, para que custodien a las escuelas. Además, existe un contacto permanente entre directivos y fuerzas mediante Whatsapp.

De igual manera, desde dicha cartera habían remarcado que solucionar el problema del delito no bastará con un programa o una acción en particular, porque depende de un contexto nacional de inseguridad. “A veces no alcanza porque el delito no va a desaparecer, ocurre en todo el país”, dijo a El Litoral el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Jorge Benítez Sívori.

Vale recordar que tres establecimientos educativos capitalinos fueron blanco de robos o actos de vandalismo durante la semana pasada, a raíz de la ausencia de personal y de actividades por las vacaciones de verano. Se trata de la escuela N° 258 “República del Paraguay”, y los colegios secundarios “Iberá” y “René Favaloro”.