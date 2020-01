Seguros de viajero: planificá tus papeles

n Los sistemas de salud pública de otros países, en general, no contemplan la atención médica gratuita de los extranjeros que no residan allí de forma regular. Por lo tanto, es útil contratar, antes del inicio del viaje, un seguro de asistencia integral al viajero, mediante una empresa aseguradora que brinde amplia cobertura médica, legal, etc. Se recomienda leer detenidamente la "letra chica" de la póliza de los servicios contratados ya que, con frecuencia, los seguros de viajero alegan “enfermedades pre-existentes" para negarse a proporcionar la asistencia solicitada o limitar la cobertura. Pida referencias y consulte todos los detalles de los alcances y exclusiones de la cobertura antes de contratar el servicio. Es recomendable disponer de una lista actualizada de los representantes de las compañías aseguradoras con sus teléfonos respectivos-

Consejos prácticos de seguridad

Planifique su viaje de modo poder prever dónde pasar la noche y procurar, de ser posible, trasladarse durante el día.

Preste atención a sus efectos personales: documentos de viaje, pasajes, dinero, objetos de valor, bolsos y equipaje.

Evite alojarse en parajes aislados o distantes.

Es recomendable alquilar un hospedaje a través de un agente reconocido y no aceptar ofertas de desconocidos.

En la playa, respete la prohibición de baño y evite la práctica de deportes con los que no esté familiarizado.

En el aeropuerto, no acepte que un extraño le solicite llevar paquetes.

Si decide alquilar un auto, verifique que cuenta con un seguro contra accidentes. Asegúrese que su licencia de conducir se encuentra vigente y es válida en el país que visita. Consulte previamente los requisitos relativos a seguro automotor en los países de tránsito y destino. Respete las señales de tránsito y los límites de velocidad. No utilice su celular mientras maneja.

No deje en los automóviles estacionados sus pertenencias, en especial su documentación de viaje. Además, al bajarse del automóvil, aunque sea por un instante, cierre el coche y no deje las ventanillas bajas.

Ante algún desperfecto con su automóvil, sea cauteloso con la ayuda que puedan ofrecerle transeúntes ocasionales.

Documentación para salir

del país

Resulta necesario y primordial verificar con tiempo la documentación que exige la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para salir del país. Los argentinos deberán usar el documento nacional de identidad (DNI) digital o el pasaporte para viajar a países del Mercosur y estados asociados. Los documentos escritos a mano y la nueva credencial virtual carecen de validez. Si el viaje no es a algún país miembro del Mercosur, es requisito imprescindible tener al día el pasaporte y en su defecto la visa si el país de llegada lo precisara.

Para los extranjeros residentes la medida es similar: pueden dirigirse a los países asociados o miembros del Mercosur con el DNI digital o el pasaporte de su país, con el agregado de la constancia de residencia en la Argentina. En el caso de los extranjeros que ingresaron como “temporarios” o “transitorios” y que se hayan excedido en el plazo de permanencia autorizada, previamente tendrán que tramitar la “Habilitación de Salida” ante Migraciones. Con respecto a los menores de 18 años, además del documento de viaje habilitado (DNI digital o pasaporte), necesitan autorización de acuerdo a diversas posibilidades, entre ellas:

l Si el menor viaja con ambos padres bastará con que acrediten el vínculo parental mediante la libreta civil de familia o la partida de nacimiento, sin importar la fecha de emisión. La opción principal es el DNI del menor, en donde consten los datos filiatorios de ambos progenitores.

l Si lo hace sólo con uno de sus padres, además de demostrar la relación familiar con alguno de los documentos citados, deberá acompañar la autorización del progenitor ausente.

l En el caso de menores hijos de adolescentes se requerirá -además del consentimiento de los padres adolescentes- el de cualquiera de los abuelos por parte de cada adolescente progenitor, aunque los adolescentes estén casados o aunque un progenitor fuese mayor. En caso de que falte algún consentimiento se requerirá la autorización judicial supletoria.

l Si el menor viaja acompañado de su tutor o curador, deberá acreditarse con la resolución judicial respectiva junto a la designación y aceptación del cargo de tutor o curador.

Toda esta documentación deberá ser presentada en original o copias debidamente legalizadas o certificadas. Cuando se trate de escrituras o instrumentos públicos o privados emanados por autoridad extranjera deberá, además, contar con la traducción si no estuviere redactado en idioma castellano, y legalizado o apostillado según corresponda.

Si uno o ambos progenitores no pueden o no quieren dar su consentimiento o si el menor se encuentra bajo guarda con fines de adopción o a disposición de un juez, será necesaria la Autorización Judicial Supletoria. Las autorizaciones pueden tramitarse ante escribanos, cónsules argentinos y extranjeros, jueces competentes, autoridades del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, jueces de paz y oficinas de esta Dirección Nacional.

Respecto a la autorización emitida por Migraciones, se otorga en la Sede Central, en el Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery las 24 horas, en Buquebus en el horario de servicio de los buques y en las delegaciones del país en los horarios habituales de atención de cada representación. Tiene un costo de $ 1.800, una validez por 30 días para poder egresar y sirve para un solo viaje. Para solicitarla deben estar presentes ambos progenitores portando sus documentos de identidad incluyendo uno que acredite la filiación con el menor. En el caso de autorizar un tutor, debe acompañar la resolución judicial respectiva.

Por último, Migraciones recordó que en todos los casos el trámite es personal y presencial en los puestos de control migratorio. También se aconseja que la documentación a presentar esté bien conservada y sea presentada en buen estado.

Visas para argentinos

Los argentinos que deseen conocer los requisitos en materia de visas para viajar a otros países deberán contactar a la Representación Diplomática o Consular del país al que desean viajar. Para conocer datos de contacto de representaciones extranjeras en la República Argentina podrá consultar la Guía de Representaciones Extranjeras en Argentina. En caso de que el país al que desea viajar no cuente con representación en la República Argentina, podrá consultar en qué país está ubicada la representación correspondiente, enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: placetcc@cancilleria.gov.ar.

Aspectos a tener en cuenta

Antes de viajar, informe a sus familiares y amigos los detalles de su itinerario, así como los datos de sus documentos y seguro de viaje.

Por otra parte, lleve consigo datos de familiares y amigos en la República que puedan asistirlo en emergencias.

Se sugiere llevar fotocopia del pasaporte, DNI, venias de viaje de menores y demás documentación y guardarlas separadamente de los originales.

Si sufre un asalto o pérdida de documentos deberá denunciarlo ante la autoridad policial local más cercana. No olvide solicitar copia. Posteriormente podrá dirigirse al Consulado Argentino a fin de tramitar la documentación necesaria para regresar a la República.

En caso de ser detenido, solicite tomar contacto con el Consulado o que se le informe al mismo sobre su detención.

Si tiene un accidente, solicite a las autoridades intervinientes (policiales, sanitarias, etc.) que notifiquen al Consulado argentino sobre su situación.

Lleve consigo direcciones y teléfonos de las Representaciones argentinas en los países/ciudades que planea visitar. Recuerde que los Consulados Argentinos cuentan con un celular de guardia para la atención de emergencias durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para consultas visite www.cancilleria.gob.ar.

Si se encuentra ante una catástrofe o emergencia en un país donde no exista representación diplomática o consular argentina cercana podrá invocar el Mecanismo de Asistencia y Protección Consular entre los países del MERCOSUR y Asociados y pedir asistencia a través de las Embajadas de otros países del MERCOSUR y Asociados que tengan sede allí.

Más Información: www.cancilleria.gob.ar www.argentina.gob.ar