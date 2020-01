Ultima prueba de Boca Unidos antes del debut en Formosa

Boca Unidos jugará el último amistoso previo al debut oficial de este año, que será el domingo en Formosa ante San Martín, por la instancia preliminar de la Copa Argentina. El equipo aurirrojo se medirá hoy frente a Cambá Cuá, que a la vez se prepara para participar del torneo Regional Federal Amateur (Trfa) 2020.

Serán, en rigor, dos minipartidos de práctica que se jugarán a partir de las 17 en el campo de juego del estadio ubicado en el complejo Leoncio Benítez.

Para los dirigidos por Claudio Marini será el segundo ensayo de la pretemporada que se inició el 3 de enero, ya que el miércoles probó con Ferroviario, otro de los representantes capitalinos al Regional.

Tanto en los juegos frente al Tren Verde, como en los ensayos futbolísticos de la semana, el técnico que reemplaza a Daniel Teglia probó con formaciones mixtas, mezclando potenciales titulares con suplentes y juveniles.

Lo que no varió el “Cabezón” Marini fue el sistema táctico, ya que en todos los casos utilizó el 3-4-3, con tres defensores en el fondo, dos carrileros por los laterales, otros dos mediocampistas centrales (uno más de contención y el otro más de juego), y tres delanteros.

El debut de Marini en este su segundo ciclo en Boca Unidos -el anterior fue en dupla con Luis Medero, en la B Nacional- será el domingo, cuando visite en Formosa a San Martín, en el partido de ida por la instancia preliminar de la Copa Argentina. La revancha tendrá lugar el 4 de febrero en esta capital.

En tanto que el primer juego que afrontará en la reanudación del torneo Federal A será el viernes 31 de este mes, cuando recibirá a For Ever por la decimoséptima fecha (segunda de las revanchas) del campeonato, en el que el equipo chaqueño es el actual puntero de la Zona A. Cabe recordar que Boca Unidos queda libre en la primera jornada.

Cumplida más de una semana de pretemporada, el plantel no sumó refuerzos. En cambio se fueron tres jugadores: el arquero José Aquino, el defensor Ronald Huth, y el delantero José Vizcarra, quienes rescindieron sus respectivos contratos.

Para Cambá Cuá, actual campeón oficial de la Liga Correntina, será el primer amistoso, de cara a su participación en el Trfa 2020, donde compartirá la Zona 4 de la región Litoral Norte con Ferroviario y Defensores de San Roque.