La Superliga no modificaría el calendario, pero recién se confirmará hoy

La Superliga Argentina de Fútbol (SAF) se reunió ayer en las oficinas de Puerto Madero para consensuar la reanudación del torneo el 24 de este mes, como estaba planificado.

Los presentes en la reunión fueron Jorge Brito (River), Pascual Caiella (Estudiantes de La Plata), Carlos Montaña (Independiente), Enrique Salvatierra (Atlético Tucumán), José Lemme (Defensa y Justicia), Gastón Laville (San Lorenzo), Augusto Costa (Vélez Sarsfield), Andrés Fassi y Rodrigo Escribano (Talleres de Córdoba), Juan José Concina (Newell’s Old Boys). Además, por parte del Comité Directivo estuvo el CEO y presidente, Mariano Elizondo, que les solicitó que repiensen las posturas para arrancar el campeonato como estaba previsto.

Por su lado, Roberto Digón y Cristian Devia, directivos de Boca Juniors y Racing Club, respectivamente, faltaron por diversos motivos.

Al final del encuentro, Brito comentó: “No se resolvió nada porque la Comisión Directiva no tiene potestad de votar. En caso de querer una eventual modificación hay que votar, y se necesitan dos tercios”.

“Es importante que mañana (por hoy) estén acá los 24 clubes para decidir cómo continúa esto. Los tiempos del fútbol argentino son muy apretados y yo no quiero dar mi opinión en público por ser el representante de River”, informó el vocero de la Superliga. En esa línea, Brito deslizó que la “idea es consensuar el arranque el 24”.

De hecho, los ánimos cambiaron desde el lado de la Superliga y confían en reanudar el torneo tal como se programó, aunque recién hoy se confirmará oficialmente.

Por otro lado, la Superliga ratificó que Independiente recibirá este domingo a River, desde las 19.10, en un partido postergado por la decimocuarta jornada.

Tapia habló de “falta de respeto”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, consideró una “falta de respeto” la programación del inicio de la Superliga para el 24 de enero, en medio del Preolímpico de Colombia.

“A la AFA la meten en el medio por un pedido que hicimos con el seleccionado. Nos pareció que debieran haber tenido un gesto con los dirigentes que dieron jugadores al Sub 23. Ellos nos pidieron si podíamos llegar a Superliga para postergar la 18va. fecha de entre semana. Yo hice la gestión y me dijeron que no se podía porque los dueños de los derechos televisivos no querían”, concluyó Tapia.