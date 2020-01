Por quinta vez, sanluiseños se manifestaron contra el plan de relleno sanitario

Pobladores de San Luis del Palmar ayer se manifestaron nuevamente contra el proyecto de tratamiento de la basura que contempla un relleno sanitario en el paraje Pontón. “Este es el quinto jueves consecutivo que nos expresamos públicamente porque no tenemos nada que ocultar, esta no es una cuestión partidaria”, aseveraron desde el grupo de vecinos autoconvocados a El Litoral.

Tras lo cual reiteraron, “el lugar donde pretenden hacer el relleno no es apto debido a que es zona de humedales y forma parte del acuífero guaraní. Es más, uno hace un pozo de 50 o 70 centímetros y ya se encuentra con agua. Si avanzan con ese proyecto, lo que provocarían es una contaminación que terminaría afectando no sólo a los pobladores sino también a la fauna y flora”.

Con este y otros argumentos esgrimidos por los vecinos, ayer realizaron una caravana por las calles de San Luis y luego volvieron a reunirse para evaluar las acciones desarrolladas hasta ahora. En este contexto, recordaron que aún aguardan una respuesta a la nota que presentaron a las autoridades locales. “Pese a que dejamos números y correos electrónicos de contacto, no obtuvimos respuesta. Nos enteramos a través de los medios sobre lo que sería la postura del Municipio”, acotaron. Por eso, insistieron en que “lo más adecuado sería que se concretara una reunión para que ellos nos brinden personalmente los detalles del proyecto. Y nosotros también tendremos la oportunidad de expresarles por qué no estamos de acuerdo”.