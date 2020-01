Anselmo: “Hay que revertir la suba de las retenciones al arroz, el ganado y la carne”

Análisis. El ministro de Producción, Claudio Anselmo, debate con el director, Carlos Romero Feris, y el director ejecutivo del diario El Litoral, el doctor Juan José Romero Feris, sobre la realidad productiva local. También se le entregó un ejemplar sobre las estancias correntinas que el funcionario provincial no tenía. FOTOS ESTEBAN LEDESMA

Agustin Gómez

Esteban Montgaillard

Claudio Anselmo cumplirá mañana su primer mes de gestión como ministro de Producción. En una entrevista mano a mano con El Litoral anticipa ejes de su gestión y comparte las cuestiones que lo decidieron a aceptar el desafío de la función pública. “La idea es devolverle a Corrientes algo de todo lo que me dio”, dijo casi en lágrimas el ingeniero agrónomo nacido en Buenos Aires, pero que vive en la provincia hace 32 años.

Anselmo llegó al diario para analizar con el director Carlos Alberto Romero Feris y el director ejecutivo, el doctor Juan José Romero Feris, cuestiones exclusivamente vinculadas a la producción local.

Tras el arduo debate, Anselmo responde sobre sus intentos por reunirse con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. “Hemos reclamado un par de veces que el ministro de Agricultura de la Nación nos atienda, pero entendemos que recién está asumiendo. Debe acomodarse y tiene una agenda cargada, estamos esperando poder reunirnos pronto”.

La primera cuestión a plantear al funcionario nacional, explicó el ministro, será sobre las retenciones al arroz, la ganadería y la carne. “Queremos que se mantengan los límites del 5 por ciento de las retenciones para el arroz y el citrus, que quedaron con un 9 por ciento de retención”.

“Eso son los temas que queremos discutir con el ministro Becerra, son temas que son necesarios aclarar. La dinámica de la modificación de los derechos de exportación fue vertiginosa y determinados productos como el arroz se encuadraron ahora dentro de los cereales y no de las economías regionales. Hay que revertir esa situación y también vamos a plantear alguna medida para el ganado y la carne”, anticipó.

El funcionario minimizó la posibilidad de la aplicación de retenciones diferenciadas. “La verdad (suspira), no sé cómo van a implementar las retenciones diferencias porque es muy difícil de llevar a la práctica, cuando llega el momento de la implementación, compensación y las devoluciones se hace bastante complejo. Es preferible discutirlo al comienzo y establecer las alícuotas directamente, es más sencillo y transparente”.

Sectores productivos

Respecto a las reuniones que anunció realizaría para conocer el estado de situación de cada sector productivo, explicó: “Empezamos a reunirnos, apretados por las condiciones del tiempo, y ya tuvimos una reunión con el sector hortícola en el marco de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, y además analizamos cuestiones puntuales de esa actividad”.

“Estoy empezando a trabajar en una agenda con cada una de las cadenas. También nos reunimos con Coprosa. Progresivamente nos iremos reuniendo con los referentes de cada sector productivo, manteniendo el concepto de mesas por sector”, agregó y reveló: “Esperamos el regreso del Gobernador para convocar a la mesa foresto industrial”.

En cuanto a la situación de cada cadena productiva, detalló: “Hay cadenas consolidadas como la ganadería, pero siempre hay cosas por mejorar. La cuestión sanitaria y una mejora de alimentación, por ejemplo, que nos permita aumentar los índices de nuestra ganadería, tradicionalmente de cría y asegurar la recría”.

“Hoy los valores preliminar de la última campaña de aftosa arrojan un stock de 4.900.000 cabezas, con disminución en algunas y aumentos en otras. El gran desafío es integrar la cadena, poder participar más con la recría, en lo posible con la invernada, el engorde y sobre todo la faena”.

“La categoría que más aumentó fueron los terneros, lo que significa que a pesar de la situación financiera el productor apostó a retener categoría joven y a renovar su stock”.

En ese sentido, adelantó que “el frigorífico Muralla China espera la inspección del Senasa para la habilitación para exportación. Ya ha logrado una etapa que es parcial, ahora quieren exportar a China y están a un paso”.

Industrialización

“En Corrientes hay una tendencia a trabajar en la industrialización en origen. El citrus es un claro ejemplo. El arándano es exclusivo de exportación. Yerba y té son otros ejemplos. Son los caminos a seguir”, aseguró el ministro al ser consultado sobre los ejes de su gestión.

Respecto a la conformación de su equipo de trabajo, sostuvo: “Estamos en eso. Estamos viendo los nombramientos, mi primer objetivo fue conocer a todo el personal del ministerio y me encontré con gente muy valiosa”.

Puertos

Sobre las expectativas comerciales con el puerto de Riga, en Letonia, explicó: “Hay un convenio de cooperación, que puede ser una puerta de acceso a mercados como Rusia. El Inta ya tiene un convenio de cooperación con Finlandia para el desarrollo de tecnología en el sector forestoindustria”.

En ese marco, sobre la proyección de puertos correntinos, repasó: “Hay definidas cuatro localizaciones de puertos en la provincia desde Ituzaingó, Itá Ibaté (en el que hay que volver a trabajar porque se empezaron las obras, pero hubo algunas demoras); la relocalización del puerto de Corrientes, que está muy limitado porque está en medio de la ciudad. La posibilidad de expansión no da, por eso hay que llevarlo al sur a la altura de Riachuelo. El cuarto es Lavalle, ya están las obras preliminares”.

Respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea, el ministro fue optimista. “Espero que continuemos el camino que trazó el Gobierno anterior”.

Ripio

“Se continuará con los proyectos de ripio, la Ruta 22 es una obra importante, que está licitada. Además el resto de los enripiados se financian con el 80 por ciento del Fondo de Desarrollo Rural, con el compromiso del Gobierno de que por cada peso que se recauda, la Provincia aporta 3 pesos más”

En tanto, respecto al Plan Aguas, explicó que “es un proyecto de gran impacto y enorme éxito. Se va a continuar. Hasta ahora se concretó un poco más de 18.000 perforaciones en toda la provincia y con un impacto en el sector rural y suburbano de 200.000 personas. Ahora trabajan en San Carlos, colaborando con el abastecimiento de agua”.

Cecap

Sobre el Centro de Capacitación Productiva (Cecap), el ministro fue contundente. “Realicé una primera visita y es una actividad de grandes posibilidades. Hay que afianzar la capacitación para el sector forestal con el simulador. La idea es continuar en esa senda. Capacitar prepara las nuevas tecnología para las nuevas tareas”

Por último, sobre el motivo por el cual abandonó su carrera en el sector privado (era gerente de Las Marías), Claudio Anselmo se emociona, traga saliva y afirma: “Es una combinación de factores, estoy hace 32 años en Corrientes, vine en el año 87, y es una forma de devolverle a esta provincia lo que me dio en mi vida y en mi trayectoria profesional”.

“Además es un desafío de poder demostrar que desde el sector privado uno puede aportar a la función pública y tratar de traer la dinámica del sector privado. Eso fue, en gran parte, lo que me propuso el Gobernador”, concluyó.