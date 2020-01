En plena puja interna, los intendentes del PJ se reúnen con funcionarios de Alberto

Los 17 intendentes peronistas de la provincia de Corrientes iniciarán el martes una gira por la Casa Rosada y el Congreso, para mantener reuniones con varios ministros del presidente Alberto Fernández. La estadía se extenderá hasta el jueves. "Somos dirigentes de distintas facciones y ya hay algunos que están queriendo adueñarse de la gestión", se lamentó el intendente de Santa Lucía José “Tata” Sananez.

"Vamos 17 jefes comunales, 3 viceintendentes y algunos concejales, para gestionar obras para todos nuestros municipios", anticipó a ellitoral.com.ar el intendente de Santa Lucía José “Tata” Sananez.

"Teníamos previsto reunirnos con el ministro de Ambiente, Juan Canbanié, pero parece que se cae porque hubo quienes hicieron una llamada, no estaban de acuerdo con yo haya pedido la reunión", se quejó.

"Hay gente, no voy a dar nombres, que porque tiene apoyo de Buenos Aires cree que puede hacer lo que quiera en Corrientes y no es así. Así nos va después, el radicalismo nos gana por paliza. Yo no quiero ninguna delegación de nada, eso no sirve de nada, yo me valgo de mi trabajo y la gente me quiere por eso, hace 6 años que estoy en la gestión", agregó.

El primer encuentro será el martes con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. "Le pedimos una reunión y accedió a recibirnos a todos y además nos invitó a almorzar. Su figura es importante para abrir puertas en el Gobierno", dijo Sananez.

En tanto, el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascua, adelantó que "el jueves está previsto una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis".

Una de las cosas que se plantearon será la implementación de la Tarjeta Alimentaria. "Para Corrientes no hay fecha", dijo Ascua a ellitoral.com.ar y agregó: "Veremos si podemos acelerar la cuestión".