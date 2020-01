Proteccionistas protestarán contra la violencia animal

A casi dos semanas del episodio en el que mataron con disparos de arma de fuego a un perro en el barrio Arazaty, miembros de asociaciones proteccionistas y ciudadanos volverán a realizar una manifestación en contra del maltrato animal. La movilización será esta mañana en las inmediaciones del Hospital Llano, donde trabaja Miguel Valdueza, propietario del can y principal acusado de efectuar los disparos.

Se tratará de una movida pacífica en la que concurrirán con carteles y afiches en contra de la crueldad contra los animales y pidiendo que se cumplan las normativas proteccionistas como la Ley Nacional Nº 14.346.

En tanto, continuarán con la denuncia judicial contra Valdueza por violencia animal que actualmente se encuentra en etapa de investigación.

A partir de las 9.15 miembros de agrupaciones proteccionistas y ciudadanos convocados realizarán una manifestación frente al Hospital Llano, ubicado sobre la avenida Raúl Alfonsín, en repudio al caso del perro muerto por disparos de fuego en el barrio Arazaty y contra el maltrato animal. El lugar elegido para la movilización pacífica se debe a que el dueño del can y principal acusado de disparar el arma, Miguel Valdueza, se desempeña profesionalmente en el centro asistencial.

Anteriormente los proteccionistas llevaron a cabo manifestaciones en la zona de la costanera sur y frente a la vivienda del acusado, donde reclamaron que se cumpla con las leyes de protección animal y sanciones para el agresor.

“Vamos a continuar realizando marchas y movilizaciones todas las veces que sean necesarias y en los lugares que corresponda porque no solo repudiamos la violencia animal, sino también para pedir justicia por el perro que fue asesinado”, señaló en diálogo con El Litoral el referente de la fundación Grupo Patitas, Héctor Leguizamón. “Nosotros como institución nos constituimos como denunciantes por el hecho de maltrato y queremos que se cumpla con la Ley Nº 14.346 y se haga justicia contra esta persona violenta. Esta semana debería finalizar la etapa de investigación y pasará a fiscalía”, añadió.