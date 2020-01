Q.E.P.D.

Falleció el 19 de enero de 2020 con profundo pesar participan de su partida a la Casa del Señor sus hijos, Guillermo y Horacio, esposas, nietos, y bisnietos. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos recibieron cristiana sepultura en el cementerio San Juan Bautista de enero de 2020. c/766

BLANCA AMELIA

DELLACHA DE

ZANINOVICH

Falleció el 19/01/2020. Así decidí hacerlo a la distancia y en lo más íntimo con sólo la luz de una vela y en la inmensidad de la paz. Llorando, sonriendo y rezando, con tus cartas, tus fotos, los recuerdos de tus viajes, tus palabras, lo tibio de tus manos, la respuesta que hasta en el último de mis viajes me diste: que yo te quería y vos también, y el amor de tus besos de abuela que nunca se me olvidarán. Ahora estás a mi lado y donde vaya allí estarás. La vida es bella y me regaló tenerte tanto, ¡GRACIAS, GRACIAS! In Memoriam: Tu querido Cristian Zaninovich, San Isidro (Buenos Aires) o/835