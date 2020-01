Leishmaniasis: preparan el traslado de la beba al Garrahan

El último caso de leishmaniasis visceral confirmado durante el 2019 en una beba de un año, que tuvo complicaciones en su estado de salud, fue evaluado ayer en el consultorio de telesalud que funciona en el Pediátrico “Juan Pablo II”, en el marco de una interconsulta que se realizó con especialistas del Hospital Garrahan de Buenos Aires y con quienes finalmente se formalizó la derivación para un estudio más minucioso del caso.

Al respecto, la madre de la niña (que solicitó reserva de su nombre) comentó a El Litoral: “Los médicos del Pediátrico se reunieron a las 9 con los especialistas del Garrahan, a quienes le presentaron el historial de mi beba. Al rato de esa reunión me confirmaron que el hospital aceptó la derivación, pero como todavía no tienen camas recién el domingo nos confirmarán la fecha”.

Cabe recordar que la beba se encuentra internada desde diciembre, tras afrontar graves complicaciones en su sistema inmunitario causadas por la leishmaniasis visceral.

Los síntomas comenzaron en agosto, pero en esa fecha las muestras de laboratorio del Dispensario Dermatológico dieron negativo a dicha enfermedad y, a pesar del control médico exhaustivo, el estado general de salud empeoró en los meses sucesivos hasta que finalmente se corroboró que se trataba de leishmaniasis.

Una vez que la pequeña de un año y dos meses comenzó con el tratamiento específico para leishmaniasis, el estado general de salud mejoró pero la niña quedó con la mitad del cuerpo inmóvil y una infección, según informó su madre. “Le hicieron dos puntos nuevos, porque una de las heridas realizadas supuraba mucho. Por esto, nos avisaron que no viajaremos en avión y el Ministerio de Salud está organizando el traslado en ambulancia. Nos dijeron que los estudios de inmunología le realizarán en el Garrahan. Ahora nos queda esperar la fecha del traslado”, señaló la mamá.