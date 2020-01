Suman cuatro casos de dengue y piden más cuidados en un marco de “alerta máxima”

Una mujer mayor de edad recibió el diagnóstico de dengue en el primer estudio de laboratorio, que realizó el Ministerio de Salud Pública a mitad de semana, y con esto se elevan a cuatro los casos probables de la enfermedad notificados hasta la fecha en la provincia.

Así lo confirmó ayer la coordinadora del plan provincial de Lucha Contra el Dengue, Angelina Bobadilla, que dijo a El Litoral: “El miércoles entró una nueva muestra, y en la última actualización del laboratorio una fue positiva para dengue. Se trata de una persona oriunda de Paraguay que vive en Corrientes, así que realizamos prevenciones de bloqueo vectorial en el barrio y continuamos con la búsqueda de febriles”.

Si bien no se pudo confirmar el lugar de contagio, con el propósito de controlar la expansión del virus, se realizaron acciones preventivas de bloqueo vectorial con fumigación y búsqueda de febriles en el barrio Güemes donde habita la mujer.

“Lo bueno es que vemos que las personas están sensibilizadas, y ante los primeros síntomas de fiebre sin causa ya realizan la consulta. Esto nos permite trabajar más rápido”, señaló la doctora Bobadilla a este medio.

Debido a que el principal responsable de la transmisión de la enfermedad es el mosquito Aedes Aegypti, la cartera sanitaria en un comunicado insistió en el pedido de controlar los recipientes que pueden contener agua. Es que en esos ambientes se reproduce el vector.

Paralelamente, recomiendan acudir al centro de salud más cercano frente a los síntomas de fiebre que dure más de dos días, cefalea intensa, dolor detrás de las ojos, náuseas o vómitos.

En cuanto a la situación epidemiológica local, cabe recordar que hasta la fecha notificaron tres casos en Capital, en el barrio La Cruz, San Roque Este y el último en el barrio Güemes. Mientras que en el interior se detectó uno en Itá Ibaté.

Desde la cartera sanitaria explicaron que son considerados casos probables, ya que todos ellos dieron positivo a la primera muestra y resta el resultado del segundo estudio.

Prevención y riesgo

La prevención será la clave para evitar el avance de esta enfermedad, pero sobre todo buscan evitar los casos graves.

En este sentido, un dato no menor es que Corrientes junto con las demás provincias de la región NEA se encuentran ubicadas en una zona de riesgo por su cercanía con países que atraviesan brotes con más de mil casos registrados como ser Brasil y Paraguay.

Sumado a esto, Brasil presentó más de 1.000 casos de dengue grave, de los cuales 700 fueron fatales, y Paraguay confirmó el fallecimiento de dos personas por la enfermedad y 14 muertes sospechosas.

Por ese motivo, el ministro de Salud de la Nación Ginés González García señaló que el país se encuentra “con alerta máxima por el dengue y sarampión”. De todos modos, señaló que la situación está controlada, dado que hasta la fecha no se confirmó circulación activa del virus.

Para comprender la gravedad de esta enfermedad, cabe recordar que el causante del dengue es un virus que puede presentarse en cuatro serotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. “Cuando una persona se recupera de la infección adquiere inmunidad de por vida contra el serotipo en particular. Sin embargo, las infecciones posteriores (secundarias) causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de padecer el dengue grave”, explican desde la OMS.

En la provincia, el último brote de dengue del 2015 contabilizó más de 400 casos, la mayoría confirmados con el serotipo DEN-1, pero actualmente en Paraguay hay un brote de DEN-4 lo que significa que existe la posibilidad de que ingrese a la región este nuevo serotipo. Consultada al respecto, la doctora Angelina Bobadilla indicó a El Litoral: “Realizamos el estudio de la muestra, pero los resultados para saber el serotipo estarán en los próximos días”.