Trump excluyó a la Argentina de arancel a importaciones de acero y aluminio

El gobierno de Estados Unidos decidió dejar exento del cobro de una tasa de hasta 25% a las importaciones provenientes de la Argentina de determinados productos derivados del acero y el aluminio.

“Ha salido la lista de los países que serían sancionados y no está la Argentina. En una excelente noticia que sigan las cosas como están y que a las exportaciones argentinas no se las sancione con el 25% de arancel de ingreso”, dijo ayer el canciller Felipe Solá en diálogo con Radio 10.

Tras resaltar que en este tema “hubo un gran trabajo de la embajada argentina en Estados Unidos” y de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Solá señaló que el sector empresario ya está al tanto de esta novedad.

Si bien inicialmente se relacionó esta medida con el anuncio que el 2 de diciembre pasado hizo vía Twitter el presidente Donald Trump, fuentes de la Cancillería precisaron a Télam ayer que la medida tomada por el Departamento de Comercio abarca de manera específica a productos elaborados y no a acero y aluminio crudo.

En esa oportunidad, Donald Trump dijo que Estados Unidos iba a restablecer aranceles a las importaciones de acero y aluminio crudo procedente de la Argentina y Brasil.

“Brasil y la Argentina han estado presidiendo una devaluación masiva de sus monedas, lo cual no es bueno para nuestros agricultores. Por lo tanto, y con vigencia inmediata, restableceré los aranceles a todo el acero y el aluminio que se envíe a los Estados Unidos desde esos países”, argumentó el presidente estadounidense en su momento.

El viernes pasado, según precisa un cable de la agencia Bloomberg, la administración estadounidense decidió incrementar los gravámenes que tributan las importaciones de ciertos clavos, grapas, cables eléctricos y partes de automóviles y tractores elaborados en acero o aluminio.

Las importaciones de productos derivados del aluminio están sujetas a un arancel adicional del 10%, mientras que las manufacturas de acero recibirían un arancel del 25%.

En ese marco, el Departamento de Comercio de Estados Unidos precisó que Argentina, Australia, Canadá y México quedaron exentos de los aranceles adicionales de aluminio; mientras que en los productos de acero los países beneficiados son Brasil, Argentina, Canadá, Australia, México y Corea del Sur.

Desde Cancillería celebraron la decisión del gobierno de Donald Trump y señalaron que siguen trabajando con las autoridades estadounidenses para que el acero y el aluminio crudo producido en la Argentina corra la misma suerte que estas manufacturas y sigan exentas del pago del arancel.