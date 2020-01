Preparan nuevos controles de Precios Cuidados y reuniones con empresarios

Desde hoy y en los próximos días, el Gobierno provincial avanzará en nuevos controles del programa nacional Precios Cuidados, con la salvedad de que no serán inspecciones punitivas, sino que el objetivo es contabilizar la cantidad de artículos presentes en góndola. En inspecciones anteriores, se detectó que en los hipermercados adheridos en la ciudad había una faltante promedio de 50 bienes, por lo que ahora se podrá hacer una comparación para ver cómo avanzó la implementación de la medida.

Por otra parte, en esta semana también se realizarían las primeras reuniones con los supermercadistas de la provincia, de manera de incentivarlos a que se sumen a Precios Cuidados. En principio los empresarios locales no quieren adherirse porque hay productos del listado oficial que no llegan a la región. La tarea de la Provincia, por pedido de Nación, será incorporarlos para extender el beneficio a la mayor parte de la población.