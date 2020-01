Marini empieza a definir los 11 que actuarán frente a For Ever

Boca Unidos inició ayer, con una práctica formal de fútbol, la semana que lo depositará en el partido frente a Chaco For Ever, por la 17ma. fecha del Torneo Federal A y que marcará la reanudación de la temporada para el equipo correntino.

En la práctica que tuvo lugar en el predio Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto, el entrenador Claudio Marini, que hará su debut frente al elenco chaqueño en el banco de suplentes (frente a San Martín de Formosa no pudo estar por un contratiempo administrativo), propuso un encuentro entre titulares y suplentes. De aquí se puede desprender el 11 inicial que presentará frente al actual líder de la zona 1 del Torneo Federal.

Entre los titulares estuvieron: Jorge Carranza; Rolando Ricardone, Ariel Morales y Leonardo Baroni; Fabio Godoy, Martín Ojeda, Matías Espíndola y Rodrigo Migone; Martín Fabro; Medina y Gabriel Morales.

Apoyo al Negro

El gobernador Jorge Capitanich recibió al presidente del Club Chaco For Ever, Héctor Gómez, a quien garantizó el acompañamiento del Gobierno para la institución deportiva en su participación en el torneo Federal “A” de fútbol.

Tras la reunión, Gómez explicó que el club trabaja conjuntamente con el Estado a través de diferentes organismos como lo es Lotería Chaqueña y el Instituto del Deporte. “Encontramos respuestas muy positivas de parte del gobernador Capitanich y seguiremos trabajando juntos como lo venimos haciendo desde hace muchos años”, destacó.