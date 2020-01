Producción tiene secretario de Agricultura y Ganadería, pero siguen las vacantes

n El ministro de Producción, Claudio Anselmo, refrendó el decreto que designa a Norberto Mórtola como secretario de Agricultura y Ganadería, lugar que antes ocupó Manuel García Olano.

El Litoral pudo confirmar que el primer nombramiento que oficializó el novel ministro de Producción fue el de Mórtola, que hasta hace unos días se desempañaba como secretario de Valor Agregado y Competitividad Agropecuaria.

El propio Anselmo había confirmado el día de su jura que Mórtola sería parte de su equipo.

Es el único funcionario de la gestión de Jorge Vara, ex ministro de Producción, hoy diputado nacional, que no sólo se mantuvo en el puesto sino que además lo ascendieron.

Al ser promovido Mórtola, la Secretaría de Valor Agregado y de Competitividad Agropecuaria permanece vacante.

Anselmo quiere a alguien de su confianza en ese lugar y negocia con el gobernador Gustavo Valdés. Son varios los candidatos, pero el mandatario deberá dar su bendición a uno de ellos.

Otro cargo vacante es la Subsecretaría de Producción, puesto que dejó vacante el joven Jorge Fedre.

No está descartada la posibilidad de que Alfredo Vara (sobrino del ex ministro) ocupe un lugar en el Ministerio de Producción.

Alfredo Vara ya ocupó cargos en Producción desde 2010 a 2016.

En tanto, el yerbatero devenido ministro de Producción mantiene distancia con la prensa.

En su entorno aseguran que espera avanzar en algunas gestiones y empaparse más de las cuestiones locales para atender a los medios, como lo supo hacer Jorge Vara durante los 10 años que estuvo al frente del área.

La primera misión del yerbatero es reunirse con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra. “Queremos saber qué es lo que se pretende con la Ley de Emergencia Económica”, había dicho a El Litoral apenas asumió.

Fuentes cercanas al ministerio aseguran que esa reunión podría concretarse en los próximos días, pues ya se formalizó el pedido.

Como hombre de vasta experiencia, Anselmo ya ha participado en su actividad privada en los sectores forestales, ganaderos, al igual que de la yerba y el té. Al respecto, había precisado que “vamos a trabajar con todos los sectores productivos de Corrientes, sin exclusiones”.

Asimismo, una de las misiones que llevará adelante Anselmo será lograr un trabajo codo a codo con el Ministerio de Agricultura de la Nación, expresando su convencimiento de que la única salida que tiene la Argentina para crecer es “produciendo y exportando más”.

Al ser consultado por los medios, ratificó la continuidad de las Mesas Forestales y Ganaderas, y dijo que buscará extenderlas a otras mesas que abarquen a los seis sectores estratégicos de nuestra producción.

“La idea es definir una mesa para cada sector, donde todas las entidades y los actores tengan plena participación”, sostuvo.

Hizo un llamado al “diálogo constructivo y al trabajo con todos los sectores productivos de la provincia”.

La primera actividad de que debió encarar el ministro fue la declaración de emergencia para los productores afectados por temporales.

“El Gobernador ya dio las instrucciones correspondientes por lo que nos manifestaron que -en breve- el vicegobernador, quien está a cargo del Ejecutivo, firmaría el decreto de emergencia provincial”, informaron.

Una vez que se concrete ese paso, se habilitará la presentación de declaraciones juradas por parte de los productores. “Esto se extendería hasta fines de enero de 2020 y en todos los casos deberán contar con el Renspa correspondiente, como también su inscripción en Rentas de la Provincia”, aclararon desde Producción.

En paralelo -añadieron- que en las distintas delegaciones del Ministerio de la Producción y algunos municipios, se avanzará con los trámites para la recepción de las declaraciones juradas para obtener los certificados.

Asimismo, recordaron que tras la firma del decreto provincial, la citada declaración será elevada para su tratamiento a la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario.

Otra designación

Hace unos días, el gobernador Gustavo Valdés firmó el decreto para designar a Juan Emilio Manzolillo Vicentín como director de Transporte Fluvial y Puertos, área que depende de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos.