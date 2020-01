Dengue: detectan nuevos casos y en los hospitales activan protocolo de vigilancia

El virus del dengue avanza en el territorio nacional, con un marcado incremento de personas afectadas por la enfermedad, sobre todo en las provincias lindantes a países que tienen brote, Paraguay, Brasil y Bolivia. En este escenario, desde el Ministerio de Salud Pública adelantaron aEl Litoral la notificación de nuevos casos probables, pero hasta anoche no brindaron cifras concretas.

Si bien confirmaron que se detectaron nuevas muestras probables, desde la cartera sanitaria indicaron que hoy darán a conocer el informe epidemiológico detallado.

De todos modos, esto significa que hasta la fecha serían más de 7 los casos probables de dengue en la provincia y en este marco intensifican el control vectorial en los barrios comprometidos. Por lo pronto las acciones preventivas se realizaron en Laguna Seca, Güemes y barrio Libertad.

Mientras tanto, los hospitales de la provincia activaron un protocolo para extremar la vigilancia de los que ingresan con síndrome febril agudo inespecífico, principal síntoma de sospecha de dengue.

“El año pasado todos los hospitales recibimos instrucciones del Ministerio de Salud Pública de la provincia, con un informe detallado de los planes de prevención para esta época de verano. Además, nosotros contamos con un protocolo de alerta para estar atentos ante la irrupción de enfermedades vectoriales, con una vigilancia permanente ante síntomas compatibles con dengue”, expresó aEl Litoralel director del Hospital Vidal, Horacio Sotelo.

En lo que respecta al protocolo específico que se diagramó en el Hospital Vidal, el doctor Sotelo detalló: “Se activa ante sospechas generadas por pacientes que ingresan con problemas de fiebre inespecífica y dolor de cabeza. Previamente se les realiza un interrogatorio para tratar de llegar al origen del síntoma, consultamos si viajaron o permanecieron en la provincia. En todos los casos, esta actividad es coordinada por el servicio de infectología que es quien realiza las consultas puntuales para determinar si hubo una infección viral. Por el momento, todos los casos sospechosos fueron descartados”.

Vale recordar que los principales síntomas de la enfermedad son: cefalea intensa, dolor detrás de los ojos, náuseas o vómitos, exantemas, entre otras. Frente a estos malestares recomiendan acudir inmediatamente al centro de salud más cercano, dado que todos los nosocomios se encuentran preparados para la posible atención de casos sospechosos de dengue.

Prevención

El escenario epidemiológico regional no es favorable, dado que se acentúa el brote en Paraguay y Brasil con más de mil casos. No obstante, aunque se espera un aumento de casos en la provincia, los expertos afirman que el impacto dependerá mucho de las condiciones ambientales de los hogares.

Es que el principal responsable de la transmisión Aedes aegypti, es el mosquito típicamente urbano que se encuentra presente en la región por las condiciones ambientales de calor y humedad.

Al respecto, la infectóloga docente de la Facultad de Medicina de la Unne, Silvia Balbachán indicó a El Litoral: “Tenemos que atacar varios frentes, en primer lugar que no se junte agua limpia en ningún recipiente porque allí vive el vector. Luego para espantar al mosquito adulto, es importante utilizar repelentes y en tercer lugar cuando hay un paciente con síntomas sospechosos hay que aislarlo y considerar el uso de repelente y tela mosquitera. Esto es importante para una mejor evolución clínica de dicha persona, y también evitará que se produzcan nuevos contagios, porque el mosquito puede estar presente”.