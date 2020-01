Los mejores destinos para viajeros veganos o vegetarianos

n Destinos imprescindibles para viajeros veganos

1. Chiang Mai (Tailandia)

Con casi 100 restaurantes veganos, Chiang Mai es un destino ideal para quienes no comen productos de origen animal. La ciudad más grande del norte de Tailandia es el hogar de muchos nómadas digitales que han decidido establecerse durante una larga temporada, así que no es raro encontrarse con lugares orientados a ellos, pero también restaurantes “jay”. Estos son locales para budistas veganos, es decir, para una parte de la población tailandesa que sigue esta dieta. Los identificarás fácilmente, ya que, en ellos, además de aparecer la palabra “jay”, suelen tener banderas o carteles amarillos con letras en rojo. Serán tu paraíso, ya que aquí podrás probar casi cualquier plato de la gastronomía tailandesa en su versión vegana y a precio local. Si tenemos que elegir dos, no deberías perderte ni el khao soi (una sopa picante de noodles con leche de coco) ni la salchicha típica de Chiang Mai (una salchicha muy especiada y picante). Si en tu visita a los templos de la ciudad antigua buscas restaurantes veganos en los reponer fuerzas, echa un vistazo a estos que te recomendamos y entenderás por qué Chiang Mai es uno de los destinos más queridos por los viajeros vegetarianos y veganos:

Goodsouls Kitchen: la incorporación más nueva al panorama de restaurantes veganos de Chiang Mai entró con fuerza ofreciendo platos típicos de Tailandia como los curris o el pad thai, pero también imponentes hamburguesas o el famoso philly cheese steak sandwich. Además, también tienen unos smoothie bowls de lo más instagrameable y una enorme selección de bollería y dulces veganos, por lo que es un sitio ideal para desayunar.

Thian Shiang: este restaurante “jay” en el corazón de la ciudad tiene un variado bufé de comida vegana para elegir en los que nunca suele faltar la sai ooah, es decir, la típica salchicha de Chiang Mai. También encontrarás un montón de productos a la venta, por si no puedes resistir la tentación de llevarte algo a casa.

Reform Kafé: escondido en una calle muy tranquila de la ciudad antigua, aquí vas a poder disfrutar de estupendas hamburguesas veganas y gran variedad de platos tailandeses a buen precio.

2. Canggu (Bali, Indonesia)

Bali es un verdadero paraíso para viajeros veganos y vegetarianos, pero, si tenemos que quedarnos con un lugar de la “isla de los dioses”, ese sería Canggu. Este pueblo costero hace tiempo que dejó de ser un rincón tranquilo de pescadores para convertirse en uno de los lugares de moda al suroeste de la isla. Aunque, gracias a las olas de las playas Batu Bolong, Echo Beach y Pererenan, los primeros extranjeros en llegar fueron los surfistas, ahora Canggu es un destino visitado por viajeros que quieren unos días de sol y mar, pero también sitios ricos para comer o bares con un poco de ambiente. Gracias a este turismo floreciente, vas a encontrar múltiples restaurantes especializados en comida vegana y vegetariana, pero, si quieres optar por lo local, en casi cualquier warung (los restaurantes típicos de indonesia) puedes pedir un nasi goreng (arroz frito con verduras) o un gado-gado (verduras hervidas con salsa de cacahuete), si eres vegano, no te olvides de decirles que quiten el huevo.

Opciones

Peloton Supershop: si solo tienes tiempo para probar uno de los restaurantes veganos de Canggu, no lo dudes, este es tu sitio. Además de tener unos batidos y smoothie bowls que podrían ser catalogados como cosas instagrameables de Bali, tienen una selección espectacular de platos tanto indonesios como occidentales. Los favoritos son la rendang burger (hecha de jackfruit) y el fuel good (una enorme ensalada con verduras a la plancha).

Oma Jamu: en este warung te podrás hacer tu propio nasi campur, es decir, elegir entre un montón de platos que encontrarás en la vitrina. Los precios son un poco más elevados que en otros restaurantes de este tipo, pero todos los ingredientes son orgánicos. Además, tienen una pequeña tienda en la que venden fruta, verduras y kombucha de un montón de sabores hecha por ellos.

The Shady Shack: precioso restaurante vegetariano ubicado frente a un pequeño arrozal en el corazón de Canggu. Tanto los batidos como los buddha bowls son ricos y sanos, pero lo que te enamorará es la enorme selección de dulces veganos del mostrador.

3. Berlín (Alemania)

¿Eligiendo una escapada gastronómica? Entonces te gustará saber que uno de los mejores destinos para viajeros veganos y vegetarianos es la capital de Alemania. Con más de 400 establecimientos vegetarianos, la revista Saveur la nombró en 2015 la capital vegana de Europa. Berlín es un paraíso para los que no comen productos de origen animal ya que, además de encontrar restaurantes especializados, en casi cualquier local darás con opciones vegetarianas, como en los omnipresentes locales turcos, en los que no suele faltar el kebab de falafel. Si te interesa explorar Berlín en un momento especial, puedes coincidir tu visita con el Veganes Sommerfest Festival. El próximo será del 28 al 30 de agosto de 2020, cuando podrás asistir a un montón de talleres, conciertos, charlas y exposiciones, pero también zampar en los más de 130 puestos de comida vegana instalados en Alexanderplatz.

Opciones

Brammibal’s Donuts: esta tienda de donuts veganos tiene que ser tu lugar de peregrinación en Berlín. Son tan conocidos que es aconsejable hasta encargar tu bandeja con antelación, ¡vuelan!

Yoyo Foodworld: sería un pecado que te fueses de Berlín sin probar el típico currywurst (salchichas alemanas con patatas y una deliciosa salsa de curri), así que dirígete a este pequeño restaurante vegano para darte este placer. Además de salchichas, este fast food vegano ofrece wraps (el de köfte es nuestro favorito), hamburguesas (incluida la archiconocida beyond meat) y ensaladas.

4. Madrid (España)

En la capital de España pueden presumir de opciones vegetarianas y veganas casi ilimitadas, por lo que no podía faltar en esta lista de los mejores destinos para viajeros veganos. Si vas a hacer un viaje, no dudes en parar a recargar pilas en estos dos restaurantes:

Mad Mad Vegan: riquísimo restaurante de comida estilo fast food en el que encontramos imponentes hamburguesas, salchichas alemanas y otras delicias veganas como los “calamares” fritos. Antes estaban ubicados en el Mercado de San Ildefonso, pero desde noviembre de 2019 tienen su propio local en la calle Pelayo, 19.

B13 Bar: si tuviésemos que elegir un solo sitio vegano al que ir en Madrid, sería este pequeño bar de Malasaña en el que vas a encontrar cola vayas a la hora que vayas. El concepto es sencillo: el típico bar de tapas de barrio, pero vegano. La tortilla de patatas es, simplemente, sublime, al igual que las albóndigas con tomate o los calamares fritos. Además, los precios son estupendos.

