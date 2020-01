Algunas jugueterías abrieron, pero en general las ventas no fueron buenas

Con el fin de aprovechar las últimas horas antes de la llegada de los Reyes Magos, algunas jugueterías de la ciudad abrieron sus puertas durante la tarde de ayer. El contexto de bajas ventas por la crisis económica, sumado a que fue domingo, hicieron que el día no haya tenido tanto movimiento en el rubro, al menos como el que se estimaba. En líneas generales, el mayor flujo de ventas se registró el sábado pasado, y a esto se sumó que varios padres y madres optaron por adelantarse y comprar los regalos a principios de diciembre.

La peatonal Junín mostró ayer por la tarde su clásica postal dominical de negocios cerrados y poco tránsito. Sólo algunas tiendas estuvieron abiertas, específicamente jugueterías, ya que querían aprovechar la jornada previa a la llegada de los Reyes.

Si bien suponían que la demanda no iba a ser tan alta como lo fue el sábado previo, y una parte del viernes, el objetivo era poder dar una opción a aquellos padres y madres que hacen compras a última hora. De igual forma, el flujo de compras no fue el esperado.

“El movimiento no es bueno hoy (por ayer), tal vez porque muchos se adelantaron y empezaron a comprar regalos ya a principios de diciembre”, dijo a El Litoral Fabián, encargado de una juguetería ubicada en la peatonal, y que abrió sus puertas en horario vespertino. Según agregó, si bien en diciembre “algunos ya se llevaron dos juguetes”, “el movimiento suele ser mayor”, y en líneas generales la venta no fue la esperada.

Otro local del rubro que opera en la misma calle también trabajó ayer, e inclusive en horario normal; mientras que los polirrubros, donde también se comercializan juguetes, estuvieron cerrados.

Envoltorios

Desde hace varios años, chicos y chicas “Boy Scouts” envuelven regalos en la peatonal Junín, entre las fechas de Navidad y de Reyes Magos, como forma de juntar fondos para sus viajes de campamento. Con una mesa instalada frente a una de las jugueterías del paseo comercial, los jóvenes ofrecen envolver los obsequios, y de todo tipo.

En diálogo con este medio, Melina, una de las integrantes del grupo, contó ayer que estuvieron trabajando desde el viernes por la mañana, y que el mayor movimiento de gente fue durante todo el sábado. “Hoy (por ayer) está tranquilo y se sabía que iba a ser así, pero ayer (sábado) vino mucha gente”, señaló.

Según relató, quienes iban por la envoltura de sus regalos llegaban desde varios comercios, no sólo de la tienda cercana. “Lo que más se envolvió fueron juguetes y ropa, y lo más llamativo fueron dos personas: una trajo un televisor y la otra un horno”, resaltó Melina.