Esquina: cambio de comisario y reunión de los denunciantes con ministro de Seguridad

La denuncia por apremios ilegales tras lo cual se ordenó la detención de 9 policías de la Comisaría de Esquina, derivó en cambio de jefe de la seccional primera de esa ciudad. Además el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni, se reunió con los denunciantes y garantizó el “pronto restablecimiento de la seguridad pública y la paz social”.

En otro orden de cosas, Paola Dal Lago esposa de uno de los policías denunciados, hizo su descargo público y expresó que su marido sólo era chofer y que de todos modos fue sancionado. Habló de “dolor, angustia, impotencia. Sintiéndonos humillados, violentados, enjuriados y falsamente acusados”. Pidió “que se hagan las cosas bien, así no castigan a inocentes”.

En cuanto a las acciones, el Ministerio de Seguridad decidió reemplazar al titular de la Comisaría Primera, Carlos Quiróz y en su lugar asumió el comisario José Raúl Rodríguez.

La causa iniciada por el Juzgado de Instrucción y Correccional de Esquina fue por “apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, tras lo cual 9 policías fueron detenidos.

La denuncia la radicó el abogado Alberto Silvestri, que además es juez de Faltas local, quien manifestó que su hijo Franco junto con cinco amigos, de entre 19 y 21 años, fueron agredidos por un grupo de efectivos en el marco del “dispositivo de seguridad” de Año Nuevo.

El ministro Desimoni y el Segundo Jefe de la Policía comisario Eduardo Acevedo se reunieron con familiares de los damnificados. El titular de la cartera de Seguridad manifestó que “debemos recomponer inmediatamente esta situación para que la Policía cumpla con su función de acuerdo con la ley y que la ciudadanía tenga la seguridad de que esto va a ser así, para que en el futuro no tengamos episodios como este”.

Planteó que “las responsabilidades se analizarán desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista judicial”. “La tarea que nos queda por delante es que esto quede como un episodio inapropiado que no tiene que volver a ocurrir”, sostuvo.