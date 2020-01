Osvaldo: “De Boca no me fui, me echaron”

Daniel Osvaldo, flamante incorporación de Banfield, afirmó ayer que él no dejó Boca por decisión propia, sino que lo “echaron”, y expresó que no dudó frente a la posibilidad de volver a jugar ante la propuesta del “Taladro”.

“Yo no me fui de Boca, me echaron. Y a raíz de esto, evalué muchas cosas que están alrededor del fútbol, muchas que no me gustaban y por eso fue que decidí dejar el fútbol”, expresó.

En una rueda de prensa, el delantero recordó: “Después pude formar una banda de rock con mis amigos, que es algo que me encanta, pero ya hace rato que me venía picando el bichito de volver al fútbol y cuando llegó la propuesta de Banfield no lo dudé”.

El ex jugador de Huracán, Juventus e Inter de Italia, entre otros, dijo estar “sorprendido, porque estoy respondiendo muy bien al trabajo físico y futbolístico que estoy haciendo, con los controles médicos permanentes para evitar una sobrecarga. Pero de a poco me voy a poner en buen nivel y espero estar a disposición cuando se reanude el campeonato”, destacó.

“Antes de que se concretara la incorporación a Banfield tuve una charla con (Julio César) Falcioni en la cual me puso todas las condiciones y el modo de trabajar, pero en sí, lo que hablamos en privado no lo quiero comentar”, agregó.

Por su parte, el técnico Falcioni, en referencia a Osvaldo, dijo que “lo hemos visto muy bien, pese a los tres largos años que lleva sin jugar”.