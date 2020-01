Boca Unidos juega su primer amistoso de la pretemporada

A menos de una semana de iniciada la pretemporada, Boca Unidos afrontará esta mañana su primer encuentro amistoso. Desde las 8 recibirá en el escenario del barrio 17 de Agosto a Ferroviario, equipo que también está dando los primeros pasos de su preparación con vistas a su participación en el torneo Regional Federal Amateur.

Será la primera oportunidad que tendrá el técnico Claudio Marini, quien asumió el viernes al frente del plantel aurirrojo, de observar en una práctica de fútbol formal a sus dirigidos, más allá que los futbolistas vienen intercalando trabajo con pelota con actividad física buscando potencia y resistencia.

Precisamente, los jugadores del equipo correntino, que viene participando del torneo Federal A buscando volver a la segunda categoría del fútbol nacional, realizaron en la mañana de la víspera trabajos en la arena de la playa Arazaty, mientras que en horas de la tarde le dieron a la pelota en el complejo Leoncio Benítez.

Boca Unidos deberá hacer frente, en pocos días, a dos competencias. Por un lado tendrá que jugar frente a San Martín de Formosa la instancia preliminar de la Copa Argentina, en la que buscará la clasificación a la fase final y, por el otro, deberá abocarse a los partidos del Federal A, torneo que se reanudará en la penúltima semana de este mes.

Frente al Franjeado formoseño deberá jugar de visitante el 19, y la revancha será de local el 4 de febrero; en tanto que por el Federal A recibirá a For Ever (actual líder de la Zona A), el 31, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de las revanchas del certamen.

Hasta el momento, Boca Unidos no sumó refuerzos. En cambio, ya no pertenecen al plantel el arquero José Aquino, el defensor Ronald Huth y el delantero José Vizcarra.

La dirigencia se encuentra realizando gestiones por un arquero, las cuales podrían cerrarse esta semana. El otro cupo será para un defensor o un delantero.

En tanto que Ferroviario, dirigido por Cristian Mazzón, tendrá por rivales a Cambá Cuá (campeón capitalino) y Defensores de San Roque, por el grupo 4 de la región Litoral Norte del Regional, que comenzará la primera semana de febrero.