Convocarán a las provincias por la tarifa del transporte y piden congelamientos

El Ministerio de Transporte de la Nación confirmó que destinará 5 mil millones de pesos a las provincias para subsidiar el transporte público y que, además, convocará a las provincias. Por otra parte, en Corrientes solicitan el congelamiento de tarifas como la eléctrica y del boleto de colectivo.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, destinará la suma de 5 mil millones de pesos por 120 días al transporte público urbano e interurbano en el interior del país, a través de la reactivación del Fondo Compensatorio de subsidios, según informaron desde la cartera nacional a través de un comunicado.

Este fondo podrá ser suscrito por las diferentes provincias a partir de una agenda de reuniones previstas para la semana que viene entre las autoridades locales de transporte de cada jurisdicción y el Gobierno nacional, de acuerdo con la información que brindaron desde Nación. Por su parte, el Ministerio de Transporte de la Nación lleva adelante el análisis integral del sistema de subsidios en su conjunto a nivel país, para restablecer una política de subsidios equitativa y federal de los fondos del Estado nacional, señalaron desde la cartera.

En tanto, se publicó en el Boletín Oficial la resolución 4/2020 que congela los valores de los pasajes de trenes y colectivos de jurisdicción nacional, de larga y corta distancia, hasta el 30 de abril en la zona metropolitana de Buenos Aires. La medida ya había sido anunciada la semana pasada y alcanzaría a 15 millones de usuarios.

El costo del boleto mínimo de los colectivos en el área metropolitana se mantendrá en 18 pesos y será de 12,25 pesos el valor del pasaje más corto para las líneas de trenes Mitre, Sarmiento y San Martín, según se informó. No obstante, las provincias exhibieron complicaciones que no se pudieron resolver con el ahorro que significaría la rúbrica de la adenda fiscal.

En la ciudad de Corrientes el Concejo Deliberante aprobó un boleto a 30 pesos, y en Resistencia, anunciaron que se elevaría a 24,99 pesos. Mientras tanto, en Misiones, se difundió el congelamiento de tarifas por 180 días que es de 20 pesos con Sube.

En la provincia, no obstante, desde ATE, CTA, organizaciones sociales y de defensa al usuario preparan un pedido de congelamiento de tarifas tanto eléctrica como del transporte público. “El Gobierno provincial debería replicar las políticas de Nación”, dijo a El Litoral el secretario gremial de ATE, Walter Zamudio. Indicaron que de esta manera se contribuye a proteger el salario de los trabajadores y a la reactivación del consumo.

Por su parte, la UCR nacional difundió un duro documento contra el Gobierno nacional en relación con las diferencias tarifarias. Este lleva por nombre “Adiós al federalismo: vuelve la discriminación en los subsidios al transporte y energía”.

El documento, que lleva la firma del presidente del radicalismo nacional y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestiona el congelamiento de tarifas eléctrica y de transporte sólo para Amba, con un “alto costo en el presupuesto nacional”.

“El impacto que genera esto en las economías regionales, máxime lo que a distribución de energía eléctrica, genera un diferencial de costos de producción del interior del país respecto a la metrópolis, subsidiado por las mismas pymes perjudicadas, entre otros. En lo que concierne al transporte público, se genera también un altísimo costo de vida hacia el interior, bregando sólo por la economía familiar de los habitantes de Provincia y Ciudad de Buenos Aires”, indicaron desde la UCR nacional. Tras la emisión del documento, Transporte de la Nación ampliará la convocatoria.