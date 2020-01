A la espera del nuevo Conectar Igualdad, avanza la redistribución de las netbooks

Desde 2018, el Ministerio de Educación de la Provincia se encuentra reparando aquellas netbooks del antiguo programa nacional Conectar Igualdad, ya que son varias las escuelas que cuentan con máquinas en desuso. El objetivo es poner en funcionamiento nuevamente los aparatos, para destinarlos a aquellos colegios en los que hagan falta, que en su mayoría son los de zonas rurales.

En este contexto, la semana pasada el Gobierno nacional anunció que reflotará esta política que busca acercar la tecnología a las aulas. “Estamos estudiando la implementación del plan”, expresó la viceministra de Educación de la Nación, Adriana Puiggrós, en diálogo con medios de Buenos Aires. Además, detalló que el mismo “fue desarticulado completamente” durante la anterior gestión, por lo que se encuentran “haciendo un inventario en todo el país para saber con qué se cuenta y volver a armarlo”.

Según la funcionaria, con este relevamiento detectaron que “hay lugares donde están rotos los equipos” y “provincias con conexión, y otras sin conectividad”.

En lo que respecta a Corrientes, el director de Sistemas de Información de la cartera educativa provincial, Carlos Encina, comentó a El Litoral que por el momento no recibieron información oficial respecto al posible resurgimiento del Conectar Igualdad. Las directivas podrían ser más amplias que en años anteriores, ya que Puiggrós anticipó que la nueva versión del programa podría abarcar a más soportes digitales, como los teléfonos celulares y tablets.

De igual forma, Encina recordó que aún se está trabajando en la reparación y redistribución de las netbooks, y que “cada vez quedan menos” por intervenir. “Ahora detuvimos este trabajo por el receso, pero lo retomaremos luego porque la recuperación de las máquinas es un proceso que puede llevar mucho tiempo”, contó.

Vale destacar que la medida de redistribuir las computadoras es vista de manera negativa por algunos establecimientos educativos de la provincia, ya que pierden material propio, más allá de si las mismas estaban o no en desuso.

Por ejemplo, entre los docentes del Colegio Mitre no cayó bien el hecho de que se les quiten 154 netbooks en marzo de 2018, pese a que no las utilizaban. El establecimiento quedó con 41 máquinas que se utilizan para un aula virtual y, en su momento, Educación aclaró que la institución no podía tener el beneficio del Conectar Igualdad por ser de la modalidad de enseñanza para adultos.