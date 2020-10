Enfermero fue asaltado y golpeado salvajemente por tres sujetos

Un enfermero que en la madrugada de ayer esperaba el colectivo para irse a su trabajo, fue asaltado y salvajemente golpeado por tres sujetos que le robaron el celular y otras pertenencias. Tras el hecho escribió una carta en Facebook que se hizo viral. Por la tarde, personal de la Dirección de Investigación Criminal procedió a la aprehensión de quienes serían dos de los atacantes: Escobar Cesar Ariel (29 años) y de Acosta Claudio Javier (24 años).

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando el trabajador de la salud Gerardo Ledesma -quien se desempeña en un geriátrico de la capital correntina- esperaba el colectivo urbano en una parada del barrio Doctor Montaña para dirigirse a su lugar de trabajo alrededor de las 5 de la mañana. En ese momento se acercaron a él tres jóvenes que en tono imperativo le dijeron “jefe, su celular”. Tras esas breves palabras comenzaron a golpearlo de tal manera que terminó en el suelo, donde continuaron pateándolo.

Los delincuentes le robaron todas sus pertenencias y hasta parte de su uniforme. Entre los elementos denunciados como sustraídos se encuentran un estetoscopio azul, un tensiómetro digital, una linterna de precisión, un uniforme ambo azul, un manojo de llaves, un bolso negro, entre otras cosas.

En la carta publicada a través de su Facebook, Ledesma expresó entre otras cosas que “es muy complicado iniciar una jornada laboral, cuando te vas a cumplir con tu obligación de trabajo y sos asaltado por 3 personas, para no decir tres pelotudos, vagos, borrachos, y mientras te roban te agreden físicamente y tenés que pararte, volver a caminar y continuar como si nada hubiese pasado”.

En otro pasaje expresó su bronca con estas palabras: “Qué sociedad de mierda, hoy, me tocó a mí, perdí mis elementos de trabajo, me resistí todo lo pude, fueron 3 minutos a pura pelea, pero con 3 no se puede”.

