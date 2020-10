Estafa telefónica: comerciante grabó a una mujer que intentaba engañarlo

Un nuevo intento de estafa telefónica se registró en la ciudad de Esquina, donde un comerciante pudo darse cuenta de que estaba siendo engañado y logró grabar parte de la llamada en la que una mujer, haciéndose pasar por asistente social, intentó robarle una clave de Home Banking bajo pretexto de que era beneficiario de una ayuda del Gobierno. Bajo la misma modalidad, hace un mes le robaron 200 mil pesos a una anciana oriunda de Ituzaingó.

El hecho se registró el pasado viernes y según informó el portal “Actualidad Esquina”, el hombre a quien quisieron estafar se llama Roberto y comercia repuestos para motocicletas. Al respecto indicaron que se comunicó con él una mujer con el nombre Verónica Díaz, expresando que era asistente social y que se desempeñaba en el Ministerio de Salud de la Nación. Entre otras cuestiones indagó acerca de su salud, si tenía síntomas de covid-19 y cómo estaba de mercaderías.

Acto seguido le comentó que supuestamente era beneficiario de un “bonus parecido al IFE” de 17 mil pesos en efectivo que otorgaba el Gobierno por única vez para la compra de alcohol, barbijos, medicamentos entre otras cosas; y que estaba dirigido para jubilados, pensionados, activos y monotributistas categorías A, B y C.

Por este motivo le indicó al hombre que debía dirigirse a un cajero automático de la red Link y brindarle un código de seis dígitos, y que la supuesta conformidad de aceptar el beneficio sería el registro de las cámaras de seguridad del cajero. Un detalle peculiar del hecho es que la mujer le indicaba que tenía que pasarle ese número de seis dígitos ya que ella no podía pedirle los datos de la tarjeta porque se trataba de un “delito federal”.

Al darse cuenta desde un primer momento que se trataba de una estafa, el comerciante mantuvo la conversación pero con “excusas” de que no tenía un cajero cerca, no tenía movilidad, etc., y finalmente la estafadora desistió y cortó la llamada.

Mismo “cuento del tío”

Tal como informó El Litoral en el mes de septiembre, una mujer oriunda de Ituzaingó fue engañada con el mismo “cuento del tío” y por ello le robaron unos 200 mil pesos. En esa oportunidad la llamó un hombre que decía ser empleado del correo de Buenos Aires indicándole que a raíz de un decreto nacional era “beneficiaria” de una suma de 10 mil pesos y para poder cobrar ese dinero le brindó una clave. La mujer se dirigió al cajero con dicha clave y, asistida a través de su celular por el supuesto empleado del correo, realizó una serie de operaciones y le otorgó al sujeto su número de clave del Home Banking y de toquen.

Pasados unos días y al no recibir el beneficio prometido la víctima descubrió que su cuenta registraba movimientos y extracciones de $7.500, $4.000, $9.000, $250, $102.000, $800, $80.000 y $22.800.

También en Ituzaingó pero en el mes de agosto, un jubilado de 76 años denunció el faltante de medio millón de pesos de su cuenta bancaria, que le habrían sustraído tras una llamada telefónica de un supuesto estudio jurídico.

Estafas en pandemia

Cabe destacar que la Policía de Corrientes lanzó hace poco más de un mes, una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar este tipo de estafas, que si bien no son nuevas, se habrían acentuado en la pandemia debido al aumento de las compras y realización de trámites a través de medios virtuales.

Por otra parte, según una “Encuesta Mensual de Inseguridad” elaborada por la ONG Defendamos Buenos Aires, desde el comienzo de la pandemia se habrían registrado más de 2.200 estafas contra ancianos y jubilados en esa ciudad. Las mismas van desde estafas telefónicas con la figura del “cuento del tío”, a estafas con falsos avisos y promociones de Anses y entidades bancarias, como el caso de Ituzaingó. El botín, estiman, superaría los 250 millones de pesos, con un promedio de 114.000 pesos por cada estafa.

(AB)