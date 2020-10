Alta demanda de turnos para visitar los cementerios en el Día de la Madre

Debido a que este domingo se celebra el Día de la Madre, durante esta semana aumentaron las solicitudes de turnos para visitar los cementerios San Juan Bautista y San Isidro de Laguna Brava. Si bien la Municipalidad amplió el cupo de turnos, para esta semana todos se encuentran agotados dada la alta demanda de deudos que quieren visitar a sus seres queridos fallecidos. En los camposantos de la ciudad, el ingreso es exclusivamente con turnos y cumpliendo con las medidas de prevención sanitaria.

No obstante, desde la Dirección de Defunciones se informó que la ampliación de turnos continuará hasta el 3 de noviembre, mientras se evalúa poder extenderlo hasta todo el mes próximo. Así lo adelantó el titular del área mencionada Federico Ferreyra, quien instó a quienes visiten los camposantos respetar los horarios asignados y cumplir con todas las medidas de seguridad sanitaria.

Los turnos se pueden solicitar de 9 a 12:30 y de 14 a 17:30, para evitar la aglomeración de personas. Cada uno podrá permanecer 30 minutos en el lugar.

"Hemos ampliado los turnos durante todos los días en todos los horarios de funcionamiento, ya que veníamos con un cupo muy reducido y hemos podido ampliar en función de la capacidad y de las medidas que podemos garantizar de distanciamiento”, Destacó Hugo Calvano Secretario de Coordinación de Gobierno.

“Sabemos que el Día de la Madre es uno de los días con mayor concurrencia y eran necesarios ampliar los turnos y hemos visto que se han agotado los turnos, pero le decimos a la ciudadanía que no se desespere porque continúan hasta el lunes en adelante y hasta el día de los fieles difuntos", destacó el funcionario.

"Estamos ya en época de prevención de dengue así que además de todas las normas de seguridad ante en Covid-19 pedimos a la gente que no cargue agua en los floreros para así cuidarnos entre todos y evitar la proliferación de mosquitos", concluyó Calvano.

PROTOCOLO CEMENTERIOS

Los cementerios deberán seguir el siguiente protocolo para evitar algún tipo de contagio: están diferenciadas las puertas de entrada y de salida, ordenando el ingreso para evitar que las personas que ingresen no tengan contacto con las que salen.

En la entrada se dispone de alcohol en gel o diluido para uso de los visitantes. Es obligatorio el uso de barbijo para el ingreso al cementerio, y se deberá mantener la distancia respectiva.

Solo se podrá realizar ofrendas florales, no estará permitido ningún tipo de ceremonia religiosa. La permanencia dentro del cementerio no podrá ser mayor a 30 minutos para poder generar circulación permanente. Cabe destacar que los grupos no podrán ser mayores de cuatro personas, a menos que sea grupo familiar de primer vínculo.

DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS

Para el cementerio San Juan Bautista y el de Laguna Brava, se otorgan turnos previos. Los mismos serán asignados por zona, por ello es importante que -antes de sacarlo- identifiques en los siguientes planos dónde se encuentra el sector que vas a visitar. Hasta el 3 de noviembre, se duplicó la capacidad para que más vecinos puedan acceder en fechas importantes como el Día de la Madre y el Día de los Fieles Difuntos.

Los turnos se podrán solicitar en sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos/, a través del 0800-5555-6864 o en la Dirección de Defunciones ubicada en el Palacio Municipal, 25 de Mayo 1138.