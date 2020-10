Alarma en el Cantando 2020 por un nuevo caso de coronavirus

En las últimas horas, la coach del Cantando 2020 Natalia Cociuffo dio positivo de coronavirus, motivo por el cual sus dos equipos debieron ser aislados. La profesional trabaja junto a la pareja de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, y también con Lola Latorre y Lucas Spadafora.

Según indicó Ángel de Brito –conductor del certamen de El Trece junto a Laurita Fernández– todos los participantes están aislados desde el martes, cuando su coach recibió la confirmación de su testeo, y este miércoles fueron hisopados. Mientras cada uno espera su respectivo resultado, la producción trabaja contra reloj para encontrar los posibles reemplazos llegado el caso de que alguno dé positivo.

Rocío Quiroz –que ya estuvo en la pista del Cantando 2020 en el ritmo de a tres junto a Claribel Medina y su hija Agostina– es la indicada para ocupar el lugar de Ángela Leiva. Y Rodrigo Tapari –ex líder de Ráfaga que también estuvo en el ciclo cantando con Gladys La Bomba Tucumana y su hijo Tyago Griffo– reemplazaría a Brian Lanzelotta. En este ritmo, la pareja tenía previsto realizarle un homenaje a Gilda.

Por otro lado, Lola Latorre y Lucas Spadafora también permanecen aislados y a la espera del resultado de sus hisopados. Debido a esto también se tuvieron que aislar sus respectivas familias, es por eso que Yanina Latorre no fue este miércoles a Los ángeles de la mañana, hasta no tener el análisis de su hija. Al igual que Diego Latorre y su hijo Dieguito, quienes están dentro de su casa.

“Cuando me enteré de que Nati (su coach) había dado positivo me asusté un poco por mis papás, que son grandes. Me da cosa contagiar, por eso si llego a dar positivo me voy a asilar al instante", aseguró Lola durante una videollamada en el ciclo que conduce Ángel de Brito las mañanas de El Trece. “Me siento bárbara”, agregó, y detalló que esta tarde tendrá el resultado de su hisopado.

Con respecto a sus posibles reemplazos, De Brito indicó que la producción evalúa a Connie Ansaldi y Pablito Ruiz. “El tema es que ustedes hacen un homenaje a Lady Gaga y es más difícil conseguir alguien que cante y sepa bien inglés”, explicó el conductor sobre los problemas que se le presentaron a la producción.

“A nosotros nos viene bien cualquiera porque nosotros cantamos para el o...”, bromeó Lola, y llegado al caso de que sea positivo y no pueda cantar en este ritmo, lamentó que ya tenían preparado al vestuario que les confeccionó Santiago Artemis. “Además, Lucas iba a estar en sunga”, agregó sobre el look de su compañero en su próxima presentación.

Por otro lado, Lucía Villar, compañera de Lizardo Ponce en el Cantando 2020, también deberá ser reemplazada ya que presenta un cuadro de bronquitis. “Lamentablemente, vamos a tener que hacer algunos cambios en el equipo. No sabemos si es definitivo o no, pero Luvi no va a poder acompañarme en las próximas galas. Estamos atravesando una crisis de equipo y estamos viendo cómo sigue todo”, dijo el panelista de Confrontados.

Más tarde, la propia Lucía se expresó a través de sus redes sociales para explicar su baja, en principio, para los próximos dos ritmos. "Martes de malas noticias. Tengo bronquitis y no voy a poder cantar. En este momento es muy importante cuidar la salud, mi equipo lo va a resolver de la mejor forma, los adoro y los apoyaré desde mi casa”, indicó.

