Lali Espósito apuntó contra Javier Milei en uno de los programas más vistos de España

El enfrentamiento entre Lali Espósito y Javier Milei suma un nuevo episodio con las declaraciones que hizo la artista en la televisión española.

Tras algunas semanas de una tensa calma, la cantante reavivó la polémica al dar una devolución en Factor X, reality de la tv española donde es jurado.

“Creo que la presencia de ustedes significa mucho en un show tan masivo como este”, empezó diciéndole Lali a dos participantes que habían interpretado su tema, “Disciplina”.

Y agregó: “Reivindica una palabra que no solo a veces está mal usada, si no que se la apropia gente que no, que es ‘libertad’”.

Finalmente expresó: “Los felicito por traer la libertad, la de verdad, la del corazón, a este escenario”.

