Refuerzan dispositivos de control por el Día de la Madre

En el marco de la celebración del Día de la Madre, el Municipio de Goya dispondrá este fin de semana de un dispositivo para un estricto control del ingreso a la ciudad.

En este sentido recordaron que “está en plena vigencia la resolución que establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada para todos aquellos que ingresen a la ciudad”. Además, “no está prohibido el ingreso, pero la recomendación es desaconsejar dada la situación sanitaria en distintos puntos de la provincia”, advirtieron.

De igual manera se solicita a todos aquellos que provengan de lugares con circulación comunitaria, deberán guardar cuarentena en los domicilios que fijen en sus declaraciones juradas, donde se realizará el respectivo monitoreo.

“Las reuniones sociales están permitidas en un número de hasta diez personas, recordando que se hacen los controles necesarios. En aquellos casos de incumplimiento a lo dispuesto se procederá a labrar el acta de infracción, con multas que van desde los 20.000 pesos a los propietarios y de 2.000 pesos para cada asistente, en caso de reincidencia se duplica estos valores”, especificaron desde la Municipalidad.

Recordaron al respecto que lo recaudado en concepto de estas infracciones va destinado al Fondo Especial de Asistencia Covid.

Por otra parte, consignaron que en cuanto a bares y carritos la autorización contempla la posibilidad de sacar hasta 10 mesas al aire libre.

En esta fecha especial, otro de los lugares de mayor concurrencia para rendir honores a las madres que ya no están, es el cementerio local. Para esta ocasión se podrá ingresar sin el permiso especial, con la notificación en el acceso de la necrópolis local, permitido el ingreso desde los 14 años en adelante, sugiriendo no concurrir con menores y una permanencia de hasta 30 minutos, con el pedido de no prender velas en el cementerio.

“Se recomienda asimismo evitar la circulación, el viaje a otras localidades, desaconsejar a los parientes y amigos concurrir a nuestra ciudad, exclusivamente con la intención de cuidarnos, de evitar la circulación y articular acciones que permitan seguir transitando esta fase que tiene Goya. Esto se puede lograr con el compromiso social de todos”, concluyeron.