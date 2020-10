“Se puede dar batalla y alcanzar el objetivo”, aseveró Cesarini

Hace siete meses que José Ignacio Cesarini (28 años), un cordobés nacido en Villa María, vive en Corrientes. Llegó tras la paralización del torneo Federal A, debido a la pandemia del coronavirus, para acompañar a su mujer y su pequeño hijo que residen en la ciudad, y hace pocos días se convirtió en la primera incorporación de Boca Unidos para disputar el certamen que tiene fecha de inicio el 21 de noviembre.

En diálogo con La Red Deportiva (radio La Red Corrientes, 107.1 Mhz) el defensor dijo que su llegada al equipo correntino “se la debo a Eduardo Tedesco y a Walter Chapo, quienes me acercaron al club”.

Contó que la cuarentena lo afectó en lo deportivo. “Me tenía muy mal el encierro, tenía un espacio arriba del departamento para poder entrenar, una terraza chiquita donde hacía lo que podía. No la pasé bien, gracias a Dios, la situación sanitaria fue mejorando, autorizaron los espacios libres”.

Sin embargo, manifestó que “al día de hoy, estoy bien; siempre me cuidé en lo físico y me encuentro de buena manera”. Con sus casi 1.90 metros de altura, señaló que “le puedo aportar juego aéreo” al equipo, aunque se consideró “un jugador técnico” que prefiere jugar de zaguero central zurdo, con línea de cuatro, aunque también lo supo hacer de lateral y como stopper, con tres en el fondo. De su paso por Camioneros indicó que “en lo personal fue positivo, más allá de que me tocó alternar. Hubo factores externos que no me tenían bien desde lo psicológico porque estaba lejos de mi señora (estaba embarazada) y por ahí me afectaba con lesiones. No estaba bien, pero cuando me enfocaba podía jugar tranquilamente; de hecho me quisieron renovar pero la balanza, con la familia acá, se inclinó para otro lado”.

En cuanto a su actual equipo, admitió que estaba al tanto que “es un club grande del Litoral”. Y como hincha confeso de River recordó aquél partido en el que el Aurirrojo le ganó en Corrientes al millonario con gol de Cristian Núñez jugando en la B Nacional. “Sus aspiraciones también son grandes, a la par de su infraestructura. Tiene un plantel para buscar el ascenso”, consideró.

En cuanto al torneo que se viene, el que aún no tiene definido su forma de juego, manifestó que “se puede dar batalla y alcanzar el objetivo porque al empezar todos de cero las ilusiones se renuevan, y lo vivido en este último torneo puede servir para saber lo que no hay que hacer. Se va a trabajar para mejorar las cosas”, concluyó.

(RP)