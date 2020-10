Toma de terrenos en Santo Tomé: habría desalojos y por ahora descartan detenciones

Tal como mencionó El Litoral en su edición del domingo pasado, luego de que se hiciera pública hace algunas semanas la noticia de la toma de terrenos en una reserva natural de Santo Tomé, y de que el intendente Mariano Garay realizó una denuncia formal, la Justicia avanzó con algunas medidas e imputó a unas 16 personas. En este marco, quien lleva adelante la causa, el fiscal de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial, Facundo Cabral, expresó que habrán desalojos, y que si bien habrían más personas imputadas por el momento no habrá detenciones.

En diálogo con el portal “Urgente Santo Tomé”, Cabral explicó que luego de la denuncia radicada por el Jefe comunal, “esta fiscalía se abocó a constatar el estado del inmueble junto con la Policía y advertimos la existencia de numerosos lotes recientemente creados, todos de madera muy prolijas, de alambrados nuevos, postes para, supongo iluminación a la vera del camino recientemente creado, que era monte y ahora no quedó nada y una serie de construcciones, algunas muy precarias y otras más sofisticadas por diversos ocupantes que se apropiaron del lugar”. En este sentido agregó que luego de individualizar a los supuestos responsables, el juzgado ordenó una serie de medidas, entre ellas “la prohibición del ingreso de todo tipo de materiales al predio, la clausura de la entrada para vehículos, porque entraban muchos rodados llevando materiales, se dispuso que la Dpec se abstenga de hacer conexiones de energía así como también se solicitó lo mismo a Aguas de Corrientes”.

Cabral explicó que los lotes tomados se dividen por un camino que “serpentea el río Uruguay hasta el arroyo Itacuá, son muchos, nos llamó la atención la prolijidad, la cartelería, todo cosas nuevas, hubo mucha quema de montes” y que por esta razón “el daño ambiental es gravísimo”.

En cuanto a los imputados, el fiscal comentó al citado medio que hasta el momento son 16, pero “podrían ser más porque la cantidad de lotes eran 74 según mencionó el que sería el organizador de la toma”.

La investigación

Sobre el curso que sigue la investigación, comentó que todo indicaría que hay “asociación ilícita”, ya que un grupo de sujetos serían los “organizadores” y que por otra parte otros fueron tomados “por engaño”, en tanto que otros fueron utilizados con la promesa de recibir un lote. En este sentido agregó que hay personas “de mucho poder adquisitivo que también aprovecharon la oportunidad para quedarse con las tierras para tener un lugar de fin de semana; algunos están imputados como profesionales, abogados, médicos etc.”.

Desalojo y detenciones

Al respecto de si podrían haber futuros desalojos, Cabral explicó que “el expediente va a avanzar y el destino ineludible es el desalojo de esas personas”, no obstante sobre si habrá detenciones, comentó que “por el momento no tenemos en carpeta, pero si alguien intenta obstruir la labor de la Justicia, seguramente sí; pero todavía no hubo indagatorias. La tipificación del delito sería por ‘Asociación Ilícita, Usurpación y Daños’, que conlleva, en caso de ser culpables, de 3 a 10 años de pena”, finalizó.