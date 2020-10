Presupuesto: Nación ejecutaría en Corrientes obras de pavimento, accesos y energía

Tras el dictamen del proyecto de Presupuesto Nacional 2021 en la Comisión de la Cámara de Diputados que establece para Corrientes casi $116.000 millones, el debate por la definición de qué obras contempla continúa dividiendo a los legisladores Correntinos. Y mientras el oficialismo salió a comunicar el detalle de los trabajos, desde la oposición desconocen la grilla y advierten que el tratamiento del expediente no se terminó y que defenderán las obras que solicitó el Gobierno provincial.

Para Corrientes se proyectaba $113.000 millones de inversión directa, luego de las incorporaciones en comisión ahora se destinaría casi $116.000 millones con un aumento del 375% de inversión en obras públicas.

Y luego del anuncio de la incorporación de otras 35 obras para Corrientes, por un valor de $3.047 millones, ayer mediante una publicación en la cuenta oficial de Facebook del Partido Justicialista, los legisladores correntinos del Frente de Todos, Jorge Antonio Romero, Pitin Aragón, Nancy Sand y Ana Almirón, dieron a conocer el listado de las obras nuevas que incluiría el Presupuesto Nacional 2021.

En Capital, se avanzaría con trabajos de pavimentación de las calles Murcia, Pasionaria, Bilbao más desagües pluviales en Barcelona y Las Margaritas; en la calle Trento entre la avenida Cazadores Correntinos; y Verona entre Trento y Ruta Nacional Nº 12; También en el acceso y calles del barrio Perichón; en la segunda mano de la avenida Santa Catalina (también implica iluminación en el tramo entre Alta Gracia y Ex Cuarteles Regimiento). Los trabajos de pavimentación también se ejecutarían sobre calle Mercedes Cremonte; calle Sánchez de Bustamante entre Lavalle y avenida Independencia y Lavalle entre Ruta Nacional 12 y Sánchez de Bustamante.

Se realizará la ampliación y readecuación de red de agua y cloaca en el barrio Lomas del Mirador y Molina Punta; el relleno sanitario, Planta de Separación de RSU, la Autovía Travesía Urbana de Corrientes; la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Corrientes y equipamiento turístico para la terminal portuaria.

Provincia

La grilla continúa e implica para el interior provincial la repavimentación Ruta N° 126, obras de agua potable y tratamiento de efluentes en 23 municipios; Infraestructura Hídrica Norte Grande; 18 jardines de infantes; remodelación del Centro de Frontera de Paso de los Libres; obras eléctricas para Ituzaingó; defensa, playa, muelle y plaza para Isla Apipé Grande; línea Alta Tensión desde Yacyretá hasta Corrientes y ampliación de la represa hidroeléctrica Yacyretá, brazo Aña Cuá; nuevo edificio para la Prefectura Nacional.

Además mencionan la reconstrucción del puente carretero sobre el río Santa Lucía (San Roque) y el retiro de puente Bailey existente y las rotondas de acceso de Loreto y de Curuzú Cuatiá.

En tanto, desde la oposición, el diputado nacional Jorge Vara de Juntos por el Cambio, en diálogo con El Litoral dijo: “Nosotros tenemos el listado que hizo el Gobierno de Corrientes y desconozco el que se dio a conocer. Lo que sí, no hubo acuerdo en la comisión de Presupuesto. Se reunió el martes, el jueves y el viernes, y se sacó un dictamen de mayoría y el rechazo de Juntos por el Cambio y esto es lo que se va a tratar en el recinto el miércoles”.

“A nosotros se nos informó que no se acompañó el dictamen, ya que no formamos parte de la comisión y que se confirmaba la sesión para el miércoles a las 12 del mediodía”, explicó Vara.

“El único listado que conozco es del Gobierno de Corrientes, tras esa reunión que tuvimos con el gobernador Gustavo Valdés, donde se impulsan los temas eléctricos para el 2021 (línea 132 y estaciones transformadora como parte del plan estratégico de desarrollo) y obras para el acceso a Capital. El gasoducto que cruza el Paraná, que se incluya el cruce subfluvial y otras obras se habló bastante de la planta de afluentes cloacales en Santa Catalina y previo tratamiento de esos líquidos (se mencionó como proyecto)”, detalló el legislador de Juntos por el Cambio.

“Esta es la lista del Gobierno de Corrientes y es la que normalmente se debe tener en cuenta, como sucederá con las otras provincias. Nosotros hicimos llegar las prioridades a los integrantes de la comisión”.

“En este momento, los gobernadores están terminando de definir sus preferencias para hacer los planteos el miércoles. Esto se termina de definir el miércoles, el dictamen no implica que esto no se pueda modificar”. Vara también se refirió al alcance de las listas suplementarias y dijo que “no son tan vinculantes y no significan que todas se van a realizar, por lo que no deja de ser un tema discrecional, aunque hay otras obras que están en el Presupuesto y los fondos van para eso específicamente”, prosiguió y aclaró que “esta discusión no se terminó con el dictamen. Esto sigue y vamos a defender las obras que prioriza el Gobierno de Corrientes”, concluyó Vara.

Vale señalar que para Corrientes, Nación proyecta una inversión de casi $116.000 millones, mientras se reclama mayor coparticipación de impuestos para el 2021 que representaría una pérdida fiscal de aproximadamente $7.500 millones para el año que viene.

