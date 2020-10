Ramírez Barrios disfrutó con la vuelta de la competencia

El regreso del básquetbol en la Argentina fue con un partido, el tercer punto de la serie semifinal, de la Liga de Campeones de América, donde el correntino Fabián Ramírez Barrios fue la gran figura que tuvo Quimsa para vencer a San Lorenzo y acceder a la definición contra Flamengo, el viernes 30 en Montevideo.

El último encuentro que disputó Ramírez Barrios fue el 13 de marzo con Regatas, por la Liga Nacional. Después llegó el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, el traspaso a Quimsa, la vuelta a los entrenamientos y recién poder jugar oficialmente el último martes.

“Me sentí muy bien, después de tanto tiempo de inactividad, volver al ruedo fue muy bueno y lo disfruté con todo. Me sentí muy cómodo y contento de volver a jugar en un gran equipo y contra un gran rival, entonces se disfrutó a lo máximo y por suerte pudimos salir airosos”, señaló el correntino.

Quimsa se recuperó de un mal inicio. Igualó el juego en 91 y en la prórroga se quedó con el triunfo 110 a 97. “Sebastián (González) fue muy claro y nosotros sabíamos que podía pasar eso de tener un mal arranque después de tanto tiempo sin jugar. Nos había dicho que podíamos estar nerviosos y ansiosos, que el partido se podía presentar trabado y hacernos sentir incómodos”.

El correntino reconoció que “nos sorprendió la efectividad que tuvo San Lorenzo en los dos primeros cuartos. Eso nos pegó un poco. En el entretiempo, (el DT) nos pidió que seamos nosotros, que hagamos el trabajo que preparamos. El equipo salió con otra mentalidad. No le dimos lugar a la frustración, a la sorpresa, ni a nada. Salimos jugar, a dejar todo, a dar el plus y pudimos revertir una situación complicada y ganar el partido. Fue importante la rotación que tuvimos. Todos los jugadores pudieron ingresar a la cancha y dar minutos de descanso a los iniciales.

Todos dieron momentos de calidad y de intensidad. Eso nos permitió desgastar a los jugadores importantes de ellos y en el final pesó lo físico, creo que (Dar) Tucker, (José) Vildoza y (Máximo) Fjellerup lo sintieron. Llegamos más enteros y pudimos cerrar de la mejor manera”, relató en el programa “De regreso” en La Red Corrientes.

El cruce entre Quimsa y San Lorenzo llegó en medio de quejas por parte del equipo santiagueño, que en el segundo punto de la serie, antes de la pandemia, tuvo que jugar como local sin público y en el tercero debió viajar a Capital Federal, cuando debía presentarse en el estadio Fusión de Santiago del Estero.

“Hubo muchos condimentos extras para este encuentro. Hubo una molestia por no poder jugar en Santiago del Estero. Ya en el segundo partido no se permitió el público en Santiago. Dos horas antes avisaron eso cuando todavía el virus no estaba diseminado en Argentina. Nosotros dejamos todo eso de lado, tratamos de disfrutar y hacer lo nuestro de la mejor manera y hoy Quimsa va a disfrutar de una final”.

La final de la Liga de Campeones está programada para mañana en el Antel Arena de Montevideo. “Va a ser un partido difícil. Vamos a jugar contra un gran rival que tiene una base de jugadores que se mantiene hace años, que ya se conocen bien y siempre están en gran nivel”, señaló Ramírez Barrios.

Por último dijo: “Esperemos que nosotros estemos a la altura, que podamos hacer un gran partido. Seguramente va a ser un partido trabado, porque los dos vamos a proponer mucha marca para que el rival esté incómodo. Esperemos que lo podamos hacer bien y vamos a dar todo para poder ser campeones de América”.