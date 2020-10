Mercedes: detienen a una banda de cuatreros liderada por una mujer

Un importante golpe al abigeato se concretó ayer en Mercedes, con la detención de una banda de cuatreros integrada por cuatro personas, cuya líder sería una mujer. Al momento de su detención, estaban transportando en dos vehículos terneros faenados clandestinamente y en su poder tenían además armas de guerra. El grupo operaba en la zona de los parajes Ivirá Pitá, Yuquerí y Arroyo Grande.

El Litoral se comunicó con el titular de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de Mercedes, Gerardo Humberto Cabral, quien adelantó anoche, al cierre de esta edición, que se encontraban llevando adelante otro allanamiento vinculado al caso, y si bien hasta el momento los detenidos eran cuatro, no descartaron que pudieran haber más involucrados.

El operativo que permitió dar con los delincuentes comenzó en la noche del pasado jueves y se extendió hasta la madrugada de ayer. Los detenidos fueron cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, siendo una de estas últimas la supuesta cabecilla de la banda. Al momento de su detención se movilizaban en un automóvil y en un vehículo de tipo utilitario, y en cada móvil transportaban un ternero que habría sido faenado clandestinamente horas antes. Por otra parte, en su poder hallaron armas de guerra, por lo que además de ser imputados por “abigeato calificado por ser en banda de más de tres personas”, también serían imputados por tenencia de armas de guerra.

Según informó el portal “Tu Mercedes”, el golpe se concretó luego de una ardua tarea de investigación que venía realizando hacía más de un año el Priar Mercedes a cargo del comisario Navarro y el oficial Medina, con un fuerte apoyo de la Fiscalía Rural con asiento en esa ciudad. En este sentido indicaron que la banda operaba en la zona de los parajes Ivirá Pitá, Yuquerí y Arroyo Grande.

Hasta el momento no se conocen más datos, no obstante anoche al cierre de esta edición se concretaba un nuevo allanamiento en un campo de la zona, y no descartan que haya más personas involucradas.

(AB)