Krujoski deberá cambiar de auto para la sexta fecha

Contra reloj es el trabajo que realiza el Castellano Power Team para entregarle un auto competitivo a Humberto Krujoski de cara a lo que será la sexta fecha del campeonato 2020 del TC Pista que se correrá en San Nicolás. El Dodge Nº 12 con el cual protagonizó un fuerte choque el pasado sábado no se podrá reparar a tiempo y por lo tanto ya se comenzó el armado de uno alternativo.

“Recibí la comunicación del equipo que con ese auto no voy a poder correr el domingo que viene, además me informaron que están tratando de poner en condiciones otro auto que está en el taller; otro que no tiene el potencial que tenía este”, se lamentó el piloto correntino.

Pese a esta situación, Krujoski está relativamente tranquilo. “Esto es un campeonato, cada carrera suma puntos y el campeón recién se va a definir en la última fecha. Mi objetivo es sumar muchos puntos en la próxima porque el campeonato recién se va a definir el 20 de diciembre”, dijo en declaraciones realizadas a La Red Deportiva (FM La Red Corrientes). Después del accidentado fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el correntino bajó al décimo tercer lugar. Por eso necesita sumar puntos pensando en la lucha por el título en un certamen que tendrá, siempre que las coincidieron sanitarias lo permitan, 11 fechas (8 de clasificación y 3 de la Copa de Plata).

Respecto a lo que vivió el sábado, señaló: “Fue un accidente terrible. Me quedé sin frenos, en un lugar a donde llegamos a 240 km/h, no frenó nada y era una curva de 60/70 km, y adelante me esperaba una pared con una pila de gomas. Pudimos hacer una maniobra evasiva, golpeé el auto con la parte trasera y eso ayudó mucho para que no me lastimé mucho”.

En un primer momento, Krujoski confiaba en poder correr el domingo, pero “el auto quedó destruido, a mí no me pasó nada. Decidimos no correr, ir con el auto al taller”.

El correntino mantiene el optimismo y su objetivo está claro: “Luchar por el campeonato”, por eso espera contar con un auto “confiable y competitivo” que al menos le permita sumar puntos a la espera de volver a contar con el coche principal.

En San Nicolás

El Turismo Carretera retornará a San Nicolás, en el marco de la sexta fecha del calendario 2020, el fin de semana del 10 y 11 de octubre, confirmó ayer la Asociación de Corredores de Autos de Competición (Actc).

La Provincia de Buenos Aires determinó que el automovilismo deportivo integra el listado de actividades permitidas en la fase 3. De esta manera el Turismo Carretera disputará su fecha en San Nicolás, manteniendo un estricto protocolo sanitario, como lo viene haciendo desde el reinicio de la actividad.

La intención de la Actc era poder correr en La Plata, pero no podrá hacerlo este fin de semana por cuestiones administrativas.

Si bien el autódromo Roberto Mouras se encuentra en un municipio autorizado para la disputa de carreras, los trámites de autorización, por parte de las autoridades de la Copam, requieren sí o sí de 10 días para la confirmación del mismo; es por ese motivo que la competencia no se llevará a cabo en dicho trazado.